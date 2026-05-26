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銀行不動產貸款占比探低 4月降至35.42% 低於央行信用管制前水準

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行公布最新統計顯示，4月全體銀行不動產貸款占總放款比率降至35.42%，不僅連續三個月低於36%，更下探2020年7月以來新低。值得注意的是，該比率已低於央行啟動七波選擇性信用管制前的水準，市場關注中央銀行是否在第2季理監事會進一步調整房市信用管制措施。

央行今年3月召開第1季理監事會議時，曾針對部分措施進行微調，將自然人第二戶購屋貸款最高成數，由原本五成提高至六成，釋出適度鬆綁訊號。不過，對於市場高度關注的公司法人購置住宅貸款、自然人高價住宅貸款，以及第三戶（含）以上購屋貸款，最高貸款成數仍維持三成；餘屋貸款上限亦維持三成，顯示央行對投資性與高風險房貸資金仍維持審慎態度。

對於不動產貸款比率持續下降，央行分析，除選擇性信用管制措施逐步發揮效果外，全體金融機構放款規模擴大也是重要因素。隨著AI產業景氣持續升溫，企業資金需求強勁，帶動整體放款餘額增加，進一步推高統計分母。根據央行統計，今年前四月金融機構放款餘額達46.32兆元，再創歷史新高，單月增加2,739億元，年增金額更達2.7兆元，年增率6.2%。

從房貸市場表現觀察，4月購置住宅貸款餘額升至11.72兆元，同樣續創歷史新高，單月增加474億元，但成長速度已明顯放慢。統計顯示，今年前四月購屋貸款年增率為4.5%，相較去年同期高達9.4%的年增幅，增速幾乎腰斬，反映房市資金動能逐步降溫。

另一方面，被視為建商資金溫度計的建築融資，也呈現放緩但未轉負的態勢。4月土建融放款餘額約3.45兆元，年增率0.4%，創2026年1月以來低點，但仍維持連續六個月正成長；今年前四月平均年增率為1%，低於去年同期的3.1%。

市場人士分析，隨著不動產放款占比回落至管制前水準，後續央行對選擇性信用管制的政策走向，將成為市場關注焦點。

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