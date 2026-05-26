一銀搶攻企業留才商機

第一銀行搶攻企業留才商機。隨AI與科技業掀起搶才潮，企業留才策略也從加薪、發獎金，轉向「讓員工變股東」。

第一銀行今年上半年攜手環隆科技（2413）、今展科技、晉倫科技開辦「員工持股信託」，透過公司與員工共同提撥資金、定期買進自家股票，打造長期激勵機制，也讓員工能同步分享企業成長成果。

市場觀察，近年企業留才模式正快速轉變。相較一次性獎金，員工持股信託更強調長期財富累積與向心力建立，尤其AI、科技與製造業導入速度明顯加快。

此次合作的三家企業，均具產業成長題材。

環隆科技主要研發高附加價值資通訊與高階電源產品，近年受惠韓系車廠哨兵系統、高瓦數交換器電源訂單成長，帶動營收與毛利率同步提升，未來也積極布局無人機電源、毫米波雷達等新應用。

今展科技則深耕主動與被動元件整合市場，近年積極切入AI伺服器、車用電子與工業應用領域，透過兩岸供應鏈布局，強化即時供貨與技術支援能力，擴大高階產品競爭力。

晉倫科技則是台灣首家工程塑膠上櫃公司，長期耕耘汽車、電子、家電與通訊等產業應用，提供從材料、模具到成型加工的一站式服務，持續深化新產品與新市場開發。

第一銀行指出，員工持股信託除可結合企業獎酬制度，也能協助員工進行中長期理財與退休規劃，讓員工在企業成長過程中同步累積資產，形成企業、員工雙贏。

第一銀行自2000年起開辦企業員工福利信託業務，目前已與陽明海運、正新輪胎、威剛科技、群聯科技等數百家企業合作，協助企業建立長期激勵與留才制度。

第一銀行也已連續五屆獲得多元信託創新獎「員工福利信託創新獎－優質獎」。第一銀行表示，未來將持續透過專業信託服務、數位查詢系統及人才培育機制，協助企業完善員工福利制度，同時落實ESG與幸福企業理念。