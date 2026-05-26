中再保董座 鍾志宏出任

中再保（2851）昨（25）日召開股東會，通過分配現金股利每股2.2元，並完成董事改選。股東會後並召開董事會，推選原總經理鍾志宏出任董事長，並由副總經理林育德升任總經理，進入新一波經營接班布局。

中再保昨日進行改選，董事當選人名單包括董事四人，分別為鍾志宏、戴錦銓、李宜芬、林育德；獨董三人依次為張炳煌、劉瑋、簡仲明等。鍾志宏表示，中再保落實有獲利就回饋員工原則，尤其是基層員工，今年員工加薪幅度約6至7%。

中再保在妥善的風險控管及良好的投資績效挹注下，2025年稅後純益達29.3億元為近年新高，每股純益為3.66元，股東權益報酬率為13.8%。

鍾志宏表示，2025年中再保投資表現優於常態、貢獻全年獲利佔比約七成，在投資結構中，仍以海外債券為主，而股票則是同時兼顧國內外市場。今年第1季持續受惠於投資市場的超額回報，稅後純益達18.39億元，每股稅後純益（EPS）為2.3元。

鍾志宏表示，中再保股票部位長期維持在可運用資金10%至20%，上限不超過兩成。即便台股近期波動劇烈、動輒大漲大跌千點，中再保仍嚴格遵守風險胃納，不輕易超額曝險，以維持法規要求的清償能力。投資收益對中再保而言，只是「錦上添花」。