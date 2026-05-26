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新南向放款 2026年拚天量

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀新南向放款正朝歷史新高狂奔。據金管會統計，前四月新增放款已達2,300億元，離2022年新增量2,657億元高峰僅咫尺；市場預估，若動能延續，2026年全年新增放款量可望首度衝破3,000億元大關，改寫史上新高。

金管會統計，4月底國銀對新南向18國放款餘額2兆2,295億元，月增477億元、前四月新增2,300億元，單月與累計增量雙雙改寫史上同期新高。

因前四月新增量已達全年800億元目標的288%，等於今年才過三分之一，全年目標就已大幅超標，也讓市場對後續放款動能更為樂觀。

值得注意的是，4月美元兌台幣貶值1.04%，強勢美元換成弱勢台幣，自然壓低帳面放款增幅，使單月新增量較3月略減。

但若還原匯率後，以美元計算，4月單月新增放款仍高達22.2億美元，寫近年單月新高，也是首度衝破20億美元大關。

這顯示新南向放款是企業真實融資需求強勁。即便美元貶值，企業南向投資與跨境資金需求仍維持強勁。

金管會 台幣 國銀

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