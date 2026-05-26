台幣優利定存 年息最高3%

滙豐銀行、LINK Bank近日同步推出新台幣定存優利最新方案，滙豐銀最高上看3%，LINE Bank也上看2.05%，存期最長13個月。

滙豐銀昨日推出台幣存款方案，新台幣優利定存年息最高3%的方案，讓民眾在追求外幣增值的同時，亦能穩固台幣資產的「核心地基」。

LINE Bank近日推出「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存，推出後因較高利率具吸引力，獲得客戶熱烈回響。為進一步滿足更多客戶需要，LINE Bank宣布自昨（25）日起，除新資金限定專案定存外，原本新舊資金皆適用的台幣專案定存，亦新增存期最長到13個月，年利率加碼最高到2%。如客戶存滿最高天期與額度，期滿預估最高可領息約65萬元。

另外，滙豐也針對外幣推出最高10%優利方案。合格卓越理財客戶可選擇在日圓匯率相對低點進行換匯，享有7天期10%定存優惠，透過極短天期的高額利息補貼，降低換匯成本，讓旅費更精省。