聽新聞
0:00 / 0:00
台幣優利定存 年息最高3%
滙豐銀行、LINK Bank近日同步推出新台幣定存優利最新方案，滙豐銀最高上看3%，LINE Bank也上看2.05%，存期最長13個月。
滙豐銀昨日推出台幣存款方案，新台幣優利定存年息最高3%的方案，讓民眾在追求外幣增值的同時，亦能穩固台幣資產的「核心地基」。
LINE Bank近日推出「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存，推出後因較高利率具吸引力，獲得客戶熱烈回響。為進一步滿足更多客戶需要，LINE Bank宣布自昨（25）日起，除新資金限定專案定存外，原本新舊資金皆適用的台幣專案定存，亦新增存期最長到13個月，年利率加碼最高到2%。如客戶存滿最高天期與額度，期滿預估最高可領息約65萬元。
另外，滙豐也針對外幣推出最高10%優利方案。合格卓越理財客戶可選擇在日圓匯率相對低點進行換匯，享有7天期10%定存優惠，透過極短天期的高額利息補貼，降低換匯成本，讓旅費更精省。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。