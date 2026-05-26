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黃金存摺量縮 錢跑股市了 市場預估交易量較前波高峰大減五成

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

金價陷入盤整，據了解，近期黃金存摺交易量大幅量縮，市場預估較前波高峰減少約五成，除了金價橫盤以外，亦與資金前進股市大有關聯。銀行坦言股市狂熱，把錢都吸走了。

以國內貴金屬業務量市占最大的臺銀為例，過往每當金價盤整時皆容易伴隨量縮，例如去年5月至8月盤整期間呈逐月減少四至五成。臺銀貴金屬部經理楊天立直言投資人還是比較喜歡追高參與行情，因此看到近期量縮相當明顯。

然而，近期另一重要影響因素則是資金面，目前金價盤整於每英兩4,400美元到5,000美元之間，楊天立指出，現在資金效應錢都往股市跑去了，風險性資產吸納非常多資金。故短期內觀察重點包括資金面何時回籠，最近開始股市震盪可能會有避險資金回流金市。

展望本周金市，臺銀貴金屬報告指出，中東局勢仍為主導變數，然近期市場對相關消息似乎反應有鈍化跡象，儘管通膨復燃壓抑金價，但下方仍有地緣政治與避險需求支撐。預估將在4,450至4,590美元區間震盪。若油價續強或新任美聯準會主席華許發表緊縮言論，將偏向測試區間下緣；反之，如談判進展順利或美元及美債殖利率回落，則有機會反彈。

楊天立觀察，整體外資對黃金目標價有下修，目前比較低的目標價修正到5,000美元，但較高的仍有維持6,000美元以上，過去一個多月來外資看法開始有分歧，但會下修的都不是最大的銀行，較大型的銀行多維持在5,400到6,000美元以上。

不過，他強調當價格到4,500美元以下應該是相對低價或底部區，對於一般民眾推薦使用黃金撲滿投資，日日扣其實相對成本穩定；至於單筆進場以目前來看4,500美元以下風險小，至少從現在看到今年內這八個月風險相對小。

臺銀分析金價支撐因素有高盛估計第1季全球央行購金量達244公噸；美伊和談雙方對關鍵問題點分歧縮小。利空因素包括俄羅斯央行今年1月至4月共出售約28公噸黃金儲備；美債殖利率維持於高檔。

金價

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