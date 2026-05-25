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遠雄人壽強化高齡友善服務韌性 舉辦失智防護宣導

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽推動失智防護宣導，強化同仁對失智議題之認識與服務應對能力。遠雄人壽／提供
遠雄人壽推動失智防護宣導，強化同仁對失智議題之認識與服務應對能力。遠雄人壽／提供

隨著台灣邁入超高齡社會，失智症議題逐漸成為家庭照顧與金融服務的重要課題，金管會對此陸續提出相關失智症保障、高齡金融與友善服務政策，期盼金融保險業提升對高齡族群的支持與服務韌性。遠雄人壽（5859）秉持公平待客核心理念，攜手優照護與臺北市立聯合醫院專業講師，5月起於北中南舉辦多場失智防護宣導課程，從臨櫃與業務現場出發，深化第一線同仁對失智症患者的理解與應對能力，打造更具同理與溫度的友善服務。

全球失智症人口快速增加，每3秒便新增一例。根據衛福部統計，國內每13位65歲以上長者，就有1位是失智症患者，盛行率達8%，失智不只是個人疾病，更牽動整個家庭的照顧壓力與生活品質。遠雄人壽身為保險業領導品牌，除了提供民眾完善的保險保障外，更期盼透過教育倡議與友善服務措施，提升社會對失智議題的理解與關注。

近年，遠雄人壽推動家庭照顧者喘息服務、高齡健康倡議及智慧樂齡等多元行動，希望從預防、陪伴到支持，協助民眾直球對決人生階段的改變。為第一線服務人員陸續開辦的失智友善宣導課程，以「腦海中的橡皮擦」減緩失智實用法為主題，帶出失智症早期徵兆與預防、預防及延緩失智的飲食與活動，照顧資源運用，以及溝通技巧與實務案例等，讓客服、業務與行政同仁具備失智辨識能力，為保戶帶來更安心、貼近需求的服務體驗。

同時，遠雄人壽持續打造失智友善環境，加入成為「失智友善組織」。除辦理實體課程外，亦同步推動線上課程，以提升同仁對失智症及身心障礙客群的認識與敏感度，強化即時應對與溝通服務能力。未來亦將持續響應主管機關政策，透過多元保障與深化全齡關懷服務，陪伴保戶與家庭迎向超高齡社會需求，實踐「為生命增添好生活」的品牌理念。

遠雄人壽 失智症 衛福部

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