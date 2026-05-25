國銀新南向新增放款 今年要挑戰新天量了！背後兩股力量曝光

國銀新南向放款正朝歷史新高狂奔。據金管會統計，前四月新增放款已達2,300億元，離2022年新增量2,657億元高峰僅咫尺；市場預估，若動能延續，2026年全年新增放款量可望首度衝破3,000億元大關，改寫史上新高。

金管會統計，4月底國銀對新南向18國放款餘額2兆2,295億元，月增477億元、前四月新增2,300億元，單月與累計增量雙雙改寫史上同期新高。

因前四月新增量已達全年800億元目標的288%，等於今年才過三分之一，全年目標就已大幅超標，也讓市場對後續放款動能更為樂觀。

金管會是在2017年開始對國銀新南向放款擬定目標。從2017年至今九年，2022年全年新增量2,657億元是史上高峰，其次是2024年全年新增2,349億元，2026年有機會締造新紀錄。

值得注意的是，4月美元兌台幣貶值1.04%，強勢美元換成弱勢台幣，自然壓低帳面放款增幅，使單月新增量較3月略減。

但若還原匯率後，以美元計算，4月單月新增放款仍高達22.2億美元，寫近年單月新高，也是首度衝破20億美元大關。

這顯示新南向放款是企業真實融資需求強勁。即便美元貶值，企業南向投資與跨境資金需求仍維持強勁。

金融圈分析，今年新南向放款升溫，主要有兩大結構性因素。首先，東南亞已成全球供應鏈重組主要受惠區，台商持續南移設廠，帶動建廠、營運與上下游資金需求同步增加。

第二，跨境金融與資金調度需求快速成長。愈來愈多台商透過新加坡作為區域營運與投資樞紐，再布局東南亞市場，帶動跨境融資需求同步攀升。

從區域表現來看，澳洲與新加坡成為今年最大亮點。澳洲前四月新增放款778億元，占整體增量約三分之一；新加坡新增538億元排名第二。

銀行圈指出，澳洲受惠資源、不動產與基礎建設投資升溫；新加坡則憑藉金融樞紐地位，成為企業資金調度與轉投資中心，推升放款需求快速成長。

銀行別方面，累計前四月新增放款前三大為北富銀、玉山銀及台新銀，分別新增293億元、248億元與227億元。