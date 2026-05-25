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證交所推有價證券借貸相關費用收付新制 6/1起實施

中央社／ 記者曾仁凱台北25日電

台灣證券交易所今天表示，6月1日起實施有價證券借貸相關費用收付新制，以接軌國際市場實務，希望在兼顧市場效率與風險控管前提下，透過調整借貸相關費用收付方式，簡化議借交易還券收付作業流程、降低市場參與者及中介機構行政負擔，以提升整體市場運作效率與發展。

證交所說明，本次調整重點包括借貸交易費用收付方式，借券人尚未了結標的證券數量，採按月結算與收付；遇還券了結或提前部分還券時，議借交易，亦按月結算與收付；定價、競價交易同現行作業，於還券次1營業日完成相關費用收付。

其次是按月結算借貸交易費用證交所收付時間，每月第1營業日結算後，於次1營業日收付完成。證交所已於2025年11月3日公告相關調整，6月1日起正式實施。

證交所表示，台灣有價證券借貸市場發展已逾20年，自2003年6月30日台灣證券交易所建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨台股總市值成長，可供借貸的有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

證交所分析，就交易型態分析，依2025年度統計，證交所借券中心借券成交值達新台幣11.19兆元，其中議借交易占比約98%，競價交易約2%。此一結構顯示議借交易因具備如費率、期間及擔保品等條件彈性，更能滿足機構投資人操作策略，成為主要交易模式。

證交所

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