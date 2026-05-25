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AI熱潮助攻股匯 台股創高、新台幣登最強亞幣

中央社／ 台北25日電

市場期待美伊和平協議近在咫尺，加上輝達NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀旋風，AI概念股發燒，雙重利多激勵股匯齊揚，台股今天衝破43000點創高，新台幣兌美元盤中挺進31.3元，午後升幅收斂，收盤收在31.47元，升9.8分，登單日最強亞幣。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，與伊朗結束戰爭的協議即將成形，市場正面看待，避險情緒降溫之下，美元指數回落，國際油價應聲下挫。

中東戰事烏雲籠罩金融市場已久，如今看到曙光，提振風險偏好，而黃仁勳來台掀起AI話題，也為台股動能添加柴火。由於AI概念股及電子族群全面噴發，台股今天盤中衝上43645.78點創歷史新高，盤中漲點1377.81點為史上第8大；終場收在43644.40點收盤新高，漲點1376.43點為收盤第5大。

台股多頭行情延燒，三大法人同步站在買方，其中外資買超494.59億元。

新台幣兌美元今天以31.52元開盤後，隨著台股狂飆、熱錢湧入，啟動凌厲升勢，接連突破31.5元、31.4元價位，最高升抵31.394元，強漲1.74角；不過進口商等美元買盤逢低進場，央行也啟動調節，終場收在31.47元，匯價連4升，且創近半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額達26.1億美元。

外匯交易員直言，5月中旬投資人憂心中東戰事僵持不下、美國通膨高於預期，經濟面臨下行風險，但近日消息面有轉好趨勢，離美伊和平協議更近一步，台股則因台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，AI巨頭相繼來台、釋出利多，拉抬投資人信心，熱錢大舉回流，新台幣匯率也同步勁揚。

央行統計主要貨幣變動，由於避險情緒降溫，美元指數今天下跌0.21%，亞幣全面反彈，日圓小升0.1%，人民幣升值0.15%，新台幣勁揚0.31%，登單日最強亞幣；韓國股匯休市1天。

台股 黃仁勳 NVIDIA 輝達 美元指數

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