房市盤整 4月建築貸款餘額連2月下滑、建商信心保守

中央銀行今天公布4月房貸餘額為新台幣11兆7216億元，續創歷史新高，但增幅維持低檔，有「建商信心風向球」之稱的建築貸款餘額連續2個月下滑，降至3兆4577億元。央行官員表示，房市續處盤整格局，建商抱持審慎觀望心態。

央行統計，4月房貸餘額為11兆7216億元，月增474億元，年增率4.5%，已經連續6個月年增幅低於5%水準。

央行官員表示，4月因有交屋潮挹注，月增量稍微擴大，但仍大致落在近月變動區間，顯示住宅市場延續盤整格局。

再看素有「建商信心風向球」之稱的建築貸款，4月降至3兆4577億元，月減151億元，呈現連2個月下滑，相較去年同期僅微幅成長0.48%。

拉長時間觀察，2021年初建築貸款餘額年增率還在18%的高速成長，但因政府推出系列打炒房措施，成長率一路下滑，2023年初跌破雙位數成長後，還是繼續萎縮，2025年更一度落入負成長。

不過，去年第4季以來，建築貸款餘額增速都在0至1.5%的區間徘徊，未再破底。

媒體詢問，是否意味建築貸款已經築底，央行官員則說，目前難以斷定底部是否形成，只能說房市盤整格局未變，建商考量市場面與政策面環境，態度依舊審慎。

央行官員補充，從另個角度看，住宅市場觀望氛圍濃厚，不過商辦、廠辦在人工智慧（AI）高科技產業帶動下，保有熱度，或許為建築貸款餘額提供一定支撐。