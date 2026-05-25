臺銀貴金屬RWA代幣化論壇 聚焦黃金代幣化作為資產代幣化起點

適逢臺灣銀行127周年行慶，由該行主辦「貴金屬RWA代幣化論壇」，已於5月15日於該行貴陽大樓禮堂舉行。本次論壇匯聚近百位金融同業代表、企業客戶及相關從業人員，共同探討貴金屬真實世界資產（Real World Assets, RWA）代幣化的發展趨勢與應用潛力，並進行交流與意見分享，展現各界對此新興議題的高度關注與積極參與。

論壇首先由臺灣銀行董事長凌忠嫄致詞揭開序幕。凌忠嫄表示，貴金屬業務長期為臺灣銀行之特色業務，長年深耕下已奠定穩固市場基礎。面對區塊鏈與數位金融發展趨勢，未來將持續推動黃金等真實資產代幣化進程，藉以提升資產配置彈性與交易效率，同時兼顧風險管理與法令遵循，以促進金融創新於健全軌道上穩步發展。

本次論壇邀請三位專家學者，分別從國際趨勢、金融實務及法制面向，共同探討黃金RWA代幣化的發展與影響。整體而言，區塊鏈技術正為傳統黃金市場帶來結構性轉變，不僅突破儲存、流動性與交易成本等限制，使黃金由傳統避險資產轉型為可程式化、可組合的數位基礎資產，並在去中心化金融、跨境支付與普惠金融等應用場景中展現高度潛力。從金融機構實務觀點來看，黃金RWA代幣化不僅是技術升級，更將重塑銀行的營運模式。隨著鏈上報價、原子交割與即時結算機制逐步導入，可有效降低跨機構對帳成本與交易風險，並提升整體協作效率與市場運作透明度。在此架構下，銀行角色亦將由傳統中介轉向鏈上基礎設施的參與者與信任提供者，能夠及早布局並掌握客戶信任的機構，將在未來競爭中取得關鍵優勢。在法制層面，RWA代幣化的核心在於資產移轉機制的轉型，即將所有權憑證由傳統帳簿記錄轉為區塊鏈分散式帳本記載，帶來權利表彰方式的根本變革。因此，相關制度設計須審慎釐清物權交付要件、虛擬資產的法律定位及適用監理範圍，確保交易合法性與權利真實性，並兼顧市場創新與風險控管。綜合三方觀點，黃金代幣化不僅是技術創新，更是金融體系與法制架構協同演進的重要契機。

經中場短暫茶敘交流後，下半場由臺灣銀行貴金屬部經理楊天立主持座談，聚焦黃金代幣與虛擬資產發展及金融機構因應策略。與談內容涵蓋銀行角色定位、監管風險、資產保管與業務發展方向，並探討黃金代幣與傳統市場、美元穩定幣間的競合關係，以及區塊鏈與智能合約對金融安全與客戶保障的影響。現場亦就監理實務進行交流，包括代幣凍結、追蹤機制及未來執照申請方向。最後開放來賓透過Slido即時提問，互動熱絡。

綜合本次論壇之交流與討論，與會者普遍認為，黃金代幣化可作為資產代幣化的重要起點，具備提升資產流動性、交易便利性及延伸創新應用之潛力。然而，其後續推動仍有賴於監理框架、資產保管機制、法遵制度設計、技術治理以及金融機構內部組織調整等面向之持續精進與整合。臺灣銀行在貴金屬RWA代幣化進程中，秉持先行者的信念，扮演核心驅動的重要角色，透過本次論壇跨領域之對話與意見交流，促進各界對相關議題之理解，並為我國未來推動黃金代幣化業務與制度化發展提供重要參考。