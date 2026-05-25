國票金董事長魏啓林：媒體「逼退說」與事實不符

對於近日部分媒體報導提及「78 歲張兆順再度出馬救火、逼退魏啓林」等說法，國票金（2889）今發出澄清稿。國票金控董事長魏啓林25日表示，相關報導內容與事實存在顯著落差。媒體基於新聞關注度或有諸多推論與揣測，惟實際情況全然並非如此。

魏啓林表示，自己長期參與國家經濟與金融公共事務，並擔任行政院經濟發展委員會顧問，對於政府維持金融穩定之政策方針，一向秉持充分理解並全力配合之立場。

鑑於國票金控股權結構近年發生重大變化，公股金融機構持股已提升至22%以上，魏啓林即認知國票金控未來將朝公股主導經營之方向發展。因此，基於公司長期穩定發展與 20 多萬名股東最大權益之考量，魏董事長自始即以協助經營權平順移轉與交接為首要任務。

自今年初起，魏啓林便主動配合股東結構之轉變，協助推動各項業務與人事安排。例如今年 1 月，魏董事長即依據公股建議，親自提案調整國票證券董事長人事；此外，針對國票金控增資樂天國際商業銀行所需資金之籌措方式，究應採取現金增資或子公司股利上繳，魏董事長亦主動徵詢公股股東意見，最終尊重公股建議，由董事會決議採行「部分子公司股利上繳、部分舉債」之雙軌方式處理，兼顧財務穩健與股東權益。

魏啓林進一步表示，今年 3 月間，他曾與政府高層見面表達，因其即將離任，定將全力確保未來公司經營權交接順利完成；同時期盼未來國票金控之董事席位調整，能由公股主導以和諧安定之方式進行協商，避免市場出現股東過度對立的委託書爭奪戰，維護金融市場穩定，亦提及對樂天國際商業銀行之期許，盼其能於 2 至 3 年內達成損益平衡之營運目標等等。

因此，於今年 4 月上旬國票金控董事法定提名之敏感期間，魏董事長實與家人在日本東京度假，並未參與任何提名事宜或席次協商。後續待公股主導協商、主要股東對董事席次達成共識後，魏董事長隨即主持董事會，順利完成同額提名程序，使原本潛在的競爭與對立成功化解，確保股東會與董事改選均能平順進行。

魏啓林指出，為維持經營權之平順交接，公司自 4 月中旬起，對於協理級以上之高階人事案，均依公股建議採取暫時凍結之處理原則；另如公股建議提高股東會紀念品預算，以及增加委託書徵求人可提領紀念品數量等提案，魏董事長均予以充分尊重並採納。由上述客觀事實觀之，媒體所謂「逼退」之說法，顯與事實不符，不攻自破。

對於重要股東台鋼集團，魏啓林亦特別表達感謝。他表示，台鋼集團成為國票金控重要股東後，即希望了解公司經營現況與未來競爭力，後來得知魏董事長將不再續任任何董事席位後，台鋼集團即誠懇表示，不論其未來獲分配一席或兩席董事，皆期盼魏董事長能擔任法人代表，繼續留在董事會從旁協助。台鋼集團認為，魏董事長在國票金控服務近 15 年，最了解公司之經營文化，若能持續從旁協助董事會運作，對全體股東最為有利。魏董事長表示，台鋼集團從未提及任何關於金控董事長席位之議題，對於大股東關切公司長遠發展之情忱，他深表謝意。

談及即將接任董事長的張兆順先生，魏董事長表示，兩人相識將近 30 年，是老朋友。20 多年前兩人即一起參與了台灣產經建研會理事工作，當時雙方常共同探討台灣產業經濟之發展策略。魏董事長推崇張董事長金融資歷完整、經驗卓越，尤以 2016 年兆豐金控紐約分行事件後，張董事長臨危受命主導整體洗錢防制與內控改革，對我國金融改革貢獻卓著，深受外界高度肯定。

至於即將接任總經理的吳瑛女士，魏董事長表示，吳瑛女士原由國票金控大股東第一銀行指派擔任金控副董事長，為人正直清廉、治事認真專業，金融資歷極為豐沛，雙方合作十分融洽。2019 年國票金控籌設樂天國際商業銀行之初，魏董事長曾率領吳瑛女士赴日本東京樂天銀行總部交流觀摩；嗣後在吳瑛女士卸任後，魏董事長即竭誠邀請其擔任首屆樂天國際商業銀行董事長。惟吳女士當時謙稱其專長在於企業金融而非純網銀之消費金融，因而婉辭。其後，魏董事長隨即邀請同樣來自股東第一銀行之法人代表簡明仁先生與王東和先生相繼擔任樂天國際商業銀行董事長，且後續包括該行法遵長與總稽核等高階主管，均自公股股東引進優秀人才。此舉充分印證國票金控歷來秉持「用人唯才」原則，與公股股東之合作無間。

魏啓林強調，國票金控為國內經營最透明、最具商業民主多元精神的金控公司。多年來在大股東彼此強力監督與董事會透明運作之下，公司治理評鑑長期榮獲上市櫃公司前 20%，甚至曾晉升至前 5%之優異表現，與國內大型金控並駕齊驅。公司歷年獲利穩健、從未虧損，股東長期投資報酬率（TSR）亦位居同業前段班；在永續發展與經營績效上，更屢獲重要獎項肯定，包括連續 7 年榮獲經濟部光鐸獎並由總統親自頒獎、榮獲金融研訓院菁業獎，以及多項國際永續獎項。今年更榮獲臺灣證券交易所擁有主導之台灣指數公司永續評鑑最高評級「AAA」，彰顯公司治理與永續經營之卓越成果。

魏啓林指出，國票金控本身歷年來從未有因公司治理或業務違規而遭主管機關裁罰之紀錄，為國內公司治理之標竿金控之一。近期外界關注之事件，本質上屬證券子公司少數高層間的不合爭議登上媒體，目前正依勞動主管機關之行政程序或司法程序處理中。若因個別子公司內部人事爭議不合，就全盤否定國票金控長年累積的公司治理成果，對長期克盡職守、依法辦事的經營團隊，包括全體董事、總稽核、法遵長、公司治理主管及各級經理人，均極不公平。該起子公司內部爭議，並未影響金控整體公司治理之透明度與優異之業務經營績效。

魏董事長表示，國票金控多年來之所以能維持高標準的公司治理，今年並榮獲臺灣證券交易所擁有主導之台灣指數公司永續評鑑「AAA」之最高評級，顯示公司治理優異突出，除仰賴內部股東與董事會之相互強力監督外，更核心之關鍵在於擁有一支高度專業化的經理人團隊。目前國票金控總稽核具備中央銀行及臺灣銀行之資歷，法遵長亦具備公股金融機構背景；此外，涵蓋公司治理、財務、風控、永續及行政等重要部門主管，均具備國內外知名學府之金融、法律或風險管理專業碩博士背景，並接受過完整的金融監理與法遵制度訓練。

最後，對於國票金控的未來展望，魏啓林表達強烈信心。他堅信，在即將接任的張兆順董事長與吳瑛總經理之卓越領導下，國票金控必能持續穩健前行，更上層樓，為全體股東、員工及社會創造更長遠且實質的價值。