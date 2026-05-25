法國巴黎人壽攜手老人福利推動聯盟 關懷獨居與偏鄉長輩

法巴人壽於23日舉辦「Cardif Day」活動，邀請約150位員工與其家人共同參與，並攜手中華民國老人福利推動聯盟，與40名偏鄉及獨居長輩共度歡樂時光。此次活動同時呼應法巴人壽長期推動的公平待客精神，透過結合員工志工參與和社區連結，希望讓公平、尊重與關懷不僅落實於客戶服務，更成為企業與社會互動的日常實踐。

近年台灣邁入超高齡社會，人口結構迅速變遷，根據內政部統計，全台65歲以上長者共457萬人，其中獨居長者比例更超過25%，許多長者因行動能力受限或缺少機會走出家門，與社會連結度日益降低、社會孤立感日增。因此，法巴人壽特別與老盟合作，邀請40位來自新北市平溪區老人會及新北市永和區民權社區的長輩走出家門，在法巴員工與其家人的陪同下，走訪台灣文化實驗場（前身為中華民國空軍總司令部）、欣賞舞台劇，讓長輩不僅能透過導覽及解說進行社區參訪、活動筋骨，更在志工陪伴下吃麵看劇，度過充實溫馨的午後時光。

為了和參與者共同創造美好回憶，法巴人壽「Cardif Day」活動以企業包場支持藝文活動，安排員工、親友和受邀長輩欣賞由春河劇團打造的沉浸式舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》，透過「邊看戲，邊吃麵」的特殊體驗，一同坐上時光機，回到八零年代的台北街頭感受懷舊風情與經典華語金曲。席間笑聲與大合唱歌聲不斷，舞台劇的欣賞與志工陪伴，不僅拉近世代間的距離，也讓獨居長輩感受到與外界互動、連結的溫暖。

法巴人壽總經理黃宥甄表示：「保險業不僅在提供保障與守護，也希望透過具體的行動實踐對社會的關懷，以公平待客的精神出發，讓每一位客戶與社區成員都能在尊重、透明與同理的互動中獲得適切的支持。本次活動讓員工在與家人創造美好回憶的同時，也能透過志工服務與不同背景的長輩互動、交流，進而促進不同世代的理解與共融。」

法巴人壽經營台灣市場多年，致力推動保險成為安定社會的力量，除了提供客戶保障，更投入環境保護、社區扶助與弱勢關懷等議題。此次活動結合戲劇欣賞與志工服務，不僅為社會中需要關心的長輩帶來實質陪伴，更透過活動深化員工及家人認同，讓高齡議題被重視，擴大企業正向影響力。