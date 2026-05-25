備戰暑假旅遊旺季 滙豐推台外幣優利存款專案

暑假旅遊旺季即將到來，不少民眾已經提早開始準備，把握匯率甜蜜點，分批進場逢低布局，讓出遊的時候可以更有餘裕。不論是赴日旅遊帶來的日圓換匯需求，或者想把握澳幣升息趨勢，搶先布局澳幣資產的民眾，都可透過滙豐(台灣)商業銀行的優利存款專案，不論是7天期外幣換匯定存，年息最高10%，或是六大外幣優利定存年息最高5%，針對流動性最佳的新臺幣也有優利定存年息最高3%的方案，讓民眾在追求外幣增值的同時，亦能穩固台幣資產的「核心地基」。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示：「隨著跨境工作、就學與旅居需求增加，跨幣別資產配置已成為民眾管理匯率波動、提升資金運用彈性的關鍵策略。尤其在匯市波動加劇、民眾對匯率變化更為敏感的情況下，更需要具彈性的方案因應，若能善用滙豐銀行的台外幣優利存款專案，就能在瞬息萬變的匯市中更靈活調度資金。」

看準台灣人對日圓的高度需求，滙豐銀行推出專屬高利方案。合格卓越理財客戶可選擇在日圓匯率相對低點進行換匯，享有 7 天期 10% 定存優惠，透過極短天期的高額利息補貼，降低換匯成本，讓旅費更精省；也可選擇承作三個月期1%定存，提前儲備暑期旅遊更自在。

隨著澳幣持續升息，對於有外幣需求的民眾也帶來潛在的切入點。滙豐提供合格卓越理財客戶，澳幣新資金三個月期5%的年息。不僅能分散單一幣別風險，更能協助客戶在匯率變動之際，提前卡位，享受利差空間。此外，在多元配置的藍圖中，美元依然是不可或缺的資產定錨點，符合條件之滙豐卓越理財尊尚新戶，享美金三個月期定存最高年息7%，卓越理財新戶亦享有美金三個月定存年息5.5%。