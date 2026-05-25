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6月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北25日電

台北股市今天上漲1376.43點，收43644.40點。6月電子期收2887.85點，上漲121.70點，正價差29.3點；6月金融期收2556.60點，下跌2.80點，正價差14.73點。

6月電子期以2887.85點作收，上漲121.70點，成交157口。

電子現貨以2858.55點作收，上漲106.10點；6月電子期貨與現貨相較，正價差29.3點。

6月金融期以2556.60點作收，下跌2.80點，成交216口。

金融現貨以2541.87點作收，上漲5.54點；6月金融期貨與現貨相較，正價差14.73點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

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