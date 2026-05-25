6月電子期漲 金融期跌

LINE Bank（連線銀行）日前於5月初公告「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存，推出後因較高利率具吸引力，獲得客戶熱烈迴響。為進一步滿足更多客戶需要，LINE Bank宣布自5月25日起，除新資金限定專案定存外，原本新舊資金皆適用的台幣專案定存，亦新增存期最長到13個月，年利率加碼最高到2%。如客戶存滿最高天期與額度，期滿預估最高可領息約65萬元。

2026-05-25 12:20