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6月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲1376.43點，收43644.40點。6月電子期收2887.85點，上漲121.70點，正價差29.3點；6月金融期收2556.60點，下跌2.80點，正價差14.73點。
6月電子期以2887.85點作收，上漲121.70點，成交157口。
電子現貨以2858.55點作收，上漲106.10點；6月電子期貨與現貨相較，正價差29.3點。
6月金融期以2556.60點作收，下跌2.80點，成交216口。
金融現貨以2541.87點作收，上漲5.54點；6月金融期貨與現貨相較，正價差14.73點。實際收盤價以期交所公告為準。
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