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資料中心未來用電倍增 產險：企業儲能安全刻不容緩

中央社／ 台北25日電

IEA報告指出，全球資料中心用電量預估將從2024年約415太瓦時（TWh），於2030年攀升至約945TWh，成長逾倍。國泰產險表示，企業積極布局表後儲能設施的趨勢尤為明顯，能源管理與儲能安全已成為企業營運治理的重要議題。

國泰產險22日舉辦2026年度企業風險研討會，以「能源管理與儲能安全」為核心主題，研討會涵蓋能源趨勢解析、儲能設置實務、設備維運管理及保險觀點等4大議題。

根據國際能源總署（IEA）最新報告「Energy andAI」，受AI應用普及與資料中心急速擴張帶動，全球資料中心用電量預估將從2024年約415太瓦時（TWh），於2030年攀升至約945 TWh，成長幅度超過一倍，約為台灣總用電量的3.3倍。

國泰產險今天發布新聞稿指出，台灣作為全球半導體與高科技製造重鎮，相關產業用電密度高、供電穩定需求迫切，企業積極布局表後儲能設施的趨勢尤為明顯，使「能源管理與儲能安全」已成為企業營運治理的重要議題。

國泰產險說明，企業導入儲能設備後，若設計、建置或維運管理不當，儲能系統可能因熱失控（thermalrunaway），在短時間內引發難以撲滅的火災，造成設備全損、廠房毀損甚至全面停工，單一事故潛在損失可能高達新台幣數千萬至數億元。

值得關注的是，此類事故也將直接影響企業的保險可保性；保險市場正日益重視企業在儲能設備規劃、安全防護標準、即時監控系統及緊急應變程序等面向的管理成熟度，並將相關評估結果納入核保決策與保費釐定的重要參考。

國泰產險資深副總經理翁翠柳表示，AI時代下，能源管理不只是節能議題，更已成為企業營運韌性的核心能力，為防阻表後儲能事故，關鍵在規劃設計初期即導入安全設計與風險管理機制，從設計、施工到後續維運，建立完整安全管理制度與定期檢測機制，才能兼顧儲能效益與營運安全。

國泰產險提醒，企業應優先採用符合安全認證的電池模組、電池管理系統（BMS）及變流器，並重視熱管理與過充保護設計；案場配置上，則應妥善規劃設備容量、設置位置與安全間距，並依場域條件設置防火牆、防爆洩壓、通風排煙與消防設備。

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