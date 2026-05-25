上海商銀2026家庭日 結合防詐宣導與生態保育、打造永續企業文化

為凝聚員工向心力並深化企業永續理念，上海商業儲蓄銀行今年舉辦年度家庭日活動，除延續溫馨歡樂的親子互動主軸外，更結合金融防詐教育與維護生物多樣性保育宣導，透過寓教於樂方式，讓員工及眷屬在歡聚之餘，也能共同提升防詐意識與環境保育觀念。

近年詐騙手法日益翻新，上海商銀持續重視金融安全教育，今年特別於家庭日活動中規劃「防詐阻詐有獎問答」互動環節，以生活化案例向同仁宣導常見詐騙態樣、防詐觀念及阻詐技巧，提升員工及家庭成員識詐與防詐能力，進一步強化全民金融安全意識。

除金融教育外，上海商銀並將長期推動的生態永續理念融入活動內容，特別邀請長期合作之中華野鳥學會及台南市野鳥學會到場分享野鳥保育知識，並展示該行長期支持認養「將軍濕地」生態維護成果，讓員工與眷屬更加了解濕地生態的重要性及台灣候鳥棲地保護現況。

活動現場透過生態解說、圖片展示與互動交流，讓大小朋友近距離認識濕地環境與野鳥生態，進一步提升對生物多樣性保育的關注與認同。上海商銀表示，企業永續不僅著重金融本業發展，更希望透過長期投入環境教育與社會參與，攜手員工及社會大眾共同實踐ESG精神。上海商銀長期關注環境永續與社會共融，未來也將持續結合企業核心價值，推動金融教育、環境保育與員工關懷等多元活動，打造兼具幸福感與永續力的企業文化。