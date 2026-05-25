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最高領息65萬！LINE Bank 台幣專案定存加碼資金不分新舊 年利率衝2%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank（連線銀行）日前於5月初公告「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存。圖／LINE Bank提供
LINE Bank（連線銀行）日前於5月初公告「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存。圖／LINE Bank提供

LINE Bank（連線銀行）日前於5月初公告「13個月期、年利率2.05%」的新資金限定專案定存，推出後因較高利率具吸引力，獲得客戶熱烈迴響。為進一步滿足更多客戶需要，LINE Bank宣布自5月25日起，除新資金限定專案定存外，原本新舊資金皆適用的台幣專案定存，亦新增存期最長到13個月，年利率加碼最高到2%。如客戶存滿最高天期與額度，期滿預估最高可領息約65萬元。

LINE Bank指出，在利率環境維持相對高檔下，具備多種天期與較高利率的定存方案，持續受到市場關注。本次調整後，不限新、舊資金的專案定存存期，原1.88%利率存期可達6至11個月，還加碼提供12個月存期年利率1.95%、13個月存期年利率2%的存款方案。若以13個月存期年利率2%計算，存滿新台幣50萬元，13個月後可領息約1萬多元；若存滿3000萬，13個月後可領息約65萬元。客戶可依自身資金運用節奏，選擇合適天期配置定存水位。

至於手中持有「新資金」的客戶，依舊可選擇原有新資金限定台幣專案定存，享受「9 - 12個月期利率1.95%」及「13個月期利率2.05%」的定存方案。上述不限新、舊資金的台幣專案定存，與新資金的限定專案定存，專案截止日皆為2026年6月30日，限時、額滿為止。

LINE Bank表示，資金存入LINE Bank方式輕鬆、多元，可透過他行網路或行動銀行轉帳，或由電子支付工具提領轉入。上述定存專案存款資產可納入轉帳優惠之前月平均每日存款餘額，每月最高可享行動銀行跨行轉帳50次免手續費。

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