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富邦金加速布局數位保險服務 優化3大流程

中央社／ 台北25日電

富邦金控旗下富邦人壽與富邦產險加速布局數位保險服務，透過導入AI與數位身分驗證等應用，優化投保、核保、理賠3大流程；富邦人壽推出「行動投保一鍵簽」，並打造核保智能助理與理賠智能助理協作，加速理賠判讀效率。

富邦金發布新聞稿，富邦人壽深化AI數位應用，串接投保、核保、理賠三大服務流程。投保端，富邦人壽推出「行動投保一鍵簽」讓客戶完成MID行動身分驗證、線上簽署行動投保服務同意書，並確認整份要保文件無誤後，以一次性密碼（OTP）完成一次性簽名。

富邦人壽指出，核保端則應用生成式AI的模型建構「核保智能助理」，透過AI協助摘要、病歷，解決過往需判讀大量專業醫學英文病歷的作業痛點，讓核保人員能更專注於風險判斷與專業決策。

理賠端的「理賠智能助理」能協助判讀診斷書、病理切片報告及醫療費用單據等多項理賠文件，提供判斷參考依據，提升整體理賠作業效率。

此外，富邦產險野推出「FacePass極速保」AI人臉辨識服務，為保險業首家獲主管機關核准試辦導入數位身分驗證與要保書線上簽署機制的業者。保戶僅須透過專屬連結完成身分註冊，就可使用行動裝置進行AI人臉辨識，完成身分驗證與簽署要保文件。

富邦人壽 富邦金

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