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中再保優化基層員工薪資結構 今年調薪6~7%
中再保去年投資操作得宜，營收與淨利皆超越預期目標，每股稅後盈餘為 3.66 元。總經理鍾志宏表示，中再保落實有獲利就回饋員工原則，尤其是基層員工，今年員工加薪幅度約6–7個百分點。
鍾志宏表示 ，中再保採精兵制，約百餘名同仁，同時重視顯性與隱性工作、前線與後勤的整體戰力。今年員工加薪主要就是針對基層的員工。
談到新人招募， 鍾志宏指出，「中央再保險公司」很多人誤以為是「中央存保」，多數民眾對於再保險公司的認識有限。2026年中再保針對新人和基層員工都優化薪資結構，提升起薪與職涯吸引力。
鍾志宏表示，中央再保險公司成立於1968年，並於2002年民營化，深耕台灣再保險市場已逾半世紀，是唯一立基於台灣的專業再保險公司。「再保險公司」就像是保險公司的保險公司。
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