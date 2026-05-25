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美伊和平協議引關注 股匯同慶新台幣早盤升逾1.6角

中央社／ 台北25日電
台股衝破43000點關卡創新高，新台幣兌美元一度勁揚逾1.6角，站穩31.4元價位。（路透）
台股衝破43000點關卡創新高，新台幣兌美元一度勁揚逾1.6角，站穩31.4元價位。（路透）

市場期待華府與德黑蘭當局將達成協議終止中東戰事，金融市場瀰漫樂觀氛圍，上演股匯雙漲的戲碼。台股衝破43000點關卡創新高，新台幣兌美元一度勁揚逾1.6角，站穩31.4元價位。

美國總統川普表示，美伊雙方有關結束衝突的諒解備忘錄已「大致談妥」，儘管伊朗駁斥部分內容，市場仍持正面態度，認為美伊戰爭落幕近在咫尺。

地緣政治風險降溫，國際油價應聲下挫，在此同時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起人工智慧（AI）旋風，台股動能轉強，今天早盤大漲超過1200點，最高觸及43564點續創歷史新高紀錄。

新台幣兌美元跟進漲勢，今天以31.52元開盤後，隨台股展開猛烈升勢，早盤最高觸及31.403元，勁揚1.65角。

台幣 黃仁勳 中東

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