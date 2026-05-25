美伊和平協議引關注 股匯同慶新台幣早盤升逾1.6角

因應數位轉型浪潮與客戶體驗升級需求，富邦金控旗下富邦人壽與富邦產險加速布局數位保險服務，以AI與數位身分驗證等科技應用，全面優化「投保、核保、理賠」三大流程。富邦人壽積極運用數位科技並導入AI智能技術，推出「行動投保一鍵簽」，並打造「核保智能助理」與「理賠智能助理」協作，加速理賠判讀效率；富邦產險則以業界首創、獲主管機關核准試辦的「FacePass 極速保」刷臉投保服務，實現全流程無紙化操作，為客戶打造更快速、安全且便利的保險數位體驗。

2026-05-25 10:40