「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭 未來只有兩種結果

台股狂飆，「貸房入股」成為全民運動，房市趨勢專家李同榮示警，現在民眾已從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式，年輕人正用未來人生進行一場豪賭。

李同榮指出，過去所謂「兩貸同堂」，是指民眾一邊背負房貸，一邊再利用增貸的金額投入股市。這種模式在歷次股市景氣循環末升段時都曾出現，但規模不像目前如此普遍。

而現在，市場已進一步進化為更高風險的「三貸同堂」：

第一層是房屋貸款

第二層是利用房屋增貸、理財型房貸再投入股市

第三層則是股票融資、質押、槓桿ETF再擴大操作，形成：「房貸→增貸→融資」的連環槓桿模式。

這種模式最大的危險，在於資產價格上漲時，會讓投資人產生「財富快速膨脹」的幻覺。股票漲了，可以再質押，質押後，又能再加碼，加碼成功後，帳面財富又再增加。

於是市場開始出現一種錯覺：「借錢投資，比努力工作更快。」甚至推升一波暴富辭職潮。雖然，專家們一再認爲泡沫時機未到，但上述種種現象卻顯示出泡沫市場最典型的心理特徵。

李同榮表示，更值得憂心的是，市場由三貸同堂進階操作槓桿，進一步出現「四貸同堂」的現象：包括房貸、房屋增貸、股票融資、車貸、信貸、信用卡分期等同步存在。

也就是說，許多人已不是用「可支配所得」投資，而是用「未來人生現金流」進行豪賭。當社會開始普遍出現：借房投股、借信貸買ETF、借車貸補融資、信用卡循環操作股票、這代表市場已從投資熱潮，逐漸進入全民資產膨脹幻覺期」。

李同榮分析，過去，年輕人努力工作的目標，是存人生第一桶金買房，但現在，許多年輕人的思維已完全改變。在AI飆股與全民瘋股氛圍下，愈來愈多人認為：「辛苦存房子頭期款，不如先進股市翻倍」。

於是原本準備購屋的自備款，開始大量流向股市，甚至形成一種新世代的「衝浪入股文化」，這群年輕人相信，只要搭上AI浪潮，就能快速翻轉人生。於是就延後買房、放棄首購、頭期款投入股市。

但這場全民衝浪潮，最後只會出現兩種結果。

第一種，是成功踩中浪頭的人。少數人押中AI飆股，利用融資放大獲利，第一桶金快速翻成第二桶金。這些成功案例，又進一步刺激更多年輕人相信：「借錢投資才是最快翻身的方法。」但市場從來不是只有上漲而已，不是過來人，沒經歷傷痛，永遠無法理解風險管理的重要。

第二種結果，則是更多人在高點融資進場後，遇到股市修正，被迫斷頭追繳，最後不但第一桶金消失，甚至連未來數年的財務能力都被掏空，這不是衝浪成功，而是「溺死在資本市場的沙灘上」。

尤其當房貸、信貸、融資與車貸同時壓在年輕世代身上時，市場一旦反轉，最先崩潰的，往往就是現金流最脆弱的族群。

李同榮示警，當市場借來的錢愈來愈多，真正被抵押的，其實不是房子，也不是股票，而是股民們未來人生。歷史一再證明：泡沫不可怕，可怕的是全民相信泡沫不會來、不會破，2000年的全球網路泡沫，正是當時不相信泡沫會來臨的人，一堂血淋淋的教訓。

因此，在AI資本狂潮與全民瘋股氛圍下，投資人更應記住「戒之在貪，才能保泰持盈。」，尤其是「貸房入股」恐將成為殺傷投資人最可怕的「血滴子」。