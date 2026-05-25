金管會彭金隆：台灣投信業須做大規模 才能爭取區域金融中心地位

金融監督管理委員會主委彭金隆表示，台灣若有意和國際對手競爭，爭取成為區域金融中心，就必須擴大本土資產管理業者的規模。

彭金隆周四接受彭博訪問指出，台灣規模6,300億美元的投信投顧業，應善用台灣在全球科技業的主導地位，並借助本土金融集團雄厚的資本實力，迅速做大規模。

他說：「如果台灣無法培育出多家具備足夠規模的投信公司，就很難在國際上競爭，也限制了我們向全球推介台灣投資機會的能力。」

這波推動既是經濟考量，也是地緣政治布局。台灣政府已承諾強化金融業，以迎合在先進半導體製造的優勢。

本土業者管理資產達新台幣1兆元（約320億美元）曾被視為里程碑，但與香港等金融中心的競爭對手相比，仍相形失色。香港資產管理業管理資產逾3.3兆美元。

為縮小差距，金管會正從國內著手。彭金隆說：「我們正積極呼籲更多國內法人，直接委託本土資產管理業者，無論是自家金融集團旗下的，或是其他本土同業，以迅速壯大基金業規模。」金管會已呼籲壽險業者，將更多投資委託本土資產管理業者。

規模對全球布局極其重要。彭金隆說，沒有足夠的規模，連在海外掛牌基金都會有困難。

本土業者也面臨國際競爭對手的夾擊，這些外資業者正加大在台布局，搶進台灣快速成長的財富管理市場。貝萊德（BlackRock）、摩根大通（JPMorgan Chase）和聯博（AllianceBernstein）等業者，已加入在台掛牌ETF市場的爭奪戰，與本土業者正面交鋒。這是一大轉變，過去外資僅將台灣作為境外基金的銷售基地。

彭金隆說，他親自拜訪多家全球資產管理公司，鼓勵他們擴大在台布局，「得到的回應非常正面」。

台灣有其獨特優勢：科技製造巨人的高知名度和全球吸引力。外資對布局台灣資本市場的需求正急速升溫，彭金隆認為本土資產管理業者最有條件成為這些資金流入的主要管道。

主管機關也正積極因應AI熱潮帶動的本土財富快速累積。相關舉動包括設立專屬財富管理專區，以及研擬法規，全面整頓銀行、資產管理公司和券商的財富管理事業。

彭金隆最終希望台灣資產管理業者能拿下境外客戶的委託。他說：「我們正同步致力於留住國內財富和吸引境外資金，兩者不可分割。」