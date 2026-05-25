新光產險獲利創高祕訣揭密 吳昕紘：不拚規模、靠核保與風控穩穩賺

新光產險去年獲利再創高峰，114年度稅後純益達38.79億元，年增17.29%，每股稅後純益（EPS）12.28元，雙雙改寫歷史新高。市場關注，在產險競爭激烈、天災與金融市場波動加劇之際，董事長吳昕紘如何帶領公司繳出亮眼成績單。

從經營策略來看，吳昕紘主打「專注本業、穩健經營」，透過嚴格核保、精準再保安排及保守投資策略，成功打造獲利穩定的經營模式。吳昕紘強調，新產並非一味追求規模成長，而是更重視承保品質與風險控管。他指出，公司約75%的獲利來自保險本業，核心關鍵就在於精準核保與損失率控管。相較部分同業追求業績快速擴張，新產（2850）更重視「有品質的成長」，因為業績增加不一定代表獲利同步提升，唯有控制風險與賠款，才能真正提高獲利能力。

在風險管理方面，吳昕紘相當重視核保與再保制度。核保不只是挑選「不會出險」的客戶，而是透過專業評估與經驗累積，降低自留賠款與損失率。尤其產險經營高度仰賴專業know-how，核保與理賠環環相扣，良好的核保策略能有效降低重大理賠衝擊。

除了核保外，再保安排更被視為新產的重要競爭優勢。再保策略涉及承保能量、風險分散與業務布局，幾乎等同公司的「底牌」，因此相當重視與國際再保市場的合作與風險配置。像工程險與火險等業務，因涉及颱風、地震等巨災風險，高度依賴再保支持；至於車險則因多屬獨立事件，再保依賴相對較低。面對近年金融市場與匯率波動，吳昕紘也採取偏保守的投資策略。

新產近年持續降低與匯率連動較高的海外投資部位，藉此降低市場震盪對獲利的影響。公司經營核心始終圍繞「穩健」二字。雖然在多頭市場中，表現可能不像積極在台股布局的同業那樣亮眼，但在市場反轉或金融波動加劇時，穩健策略反而能有效降低損失，維持長期獲利能力。

此外，吳昕紘也強調團隊文化的重要性。他認為，新產的成功並非來自單一明星經理人，而是董事會領導下的專業團隊合作。包括新任總經理蔡世賢長年歷練核保與理賠體系，幾乎完整輪調各險種部門，具備深厚實務經驗，人才是公司穩健經營的重要基礎。