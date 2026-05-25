凱基金前十大股東出列

凱基金控（2883）最新前十大股東出爐，元大台灣高股息基金（0056）今年不僅進榜前十大，更一舉衝上最大單一股東，持股比率達3.76%，超越排名第二及第三名、由大股東辜仲瑩所掌握的投資公司興文投資、景冠投資，另外，元大台灣卓越50基金（0050）持股也增加至1.81%，排名從去年的第七大上升至第五大。

在前十大股東當中，與辜仲瑩相關的投資公司，興文投資持股2.86%、景冠投資2.56%，分別入列第二及第三大，持股與去年維持不變，但去年仍在前十大名單中的景匯投資與緯來電視網，今年則已掉入前十大之外。

第四大則由新制勞工退休基金，以持股比例1.98%，較去年微幅成長0.01%；值得注意的是，元大台灣卓越50基金（0050）持股1.81%，也躍升為第五大股東；臺銀持股1.71%則與去年維持不變，位居第六大。

至於先進星光基金先進總合國際股票指數基金、梵加德新興市場股票指數基金則分別以1.36%、1.28%，居於第七及第八大；挪威中央銀行投資專戶持股則降至1.08%，排名第九大；去年未入列的ISHARES核心MSCI新興市場ETF，今年則以持股比率1.07%，入列第十大股東。