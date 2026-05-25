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金融業買債 逢低布局4,654億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美債大跌，金融業反手補債。3月美伊衝突引爆美債殖利率飆升、債券價格走跌，金融三業單月淨買債1,625億元，其中銀行業淨買1,844億元、寫近五年單月新高，顯示金融業正趁殖利率彈升、債價回落之際，逢低布局債市。

根據金管會統計，累計今年前三月，金融三業合計加碼國內外債券4,654億元，其中銀行業大買3,629億元最多，券商加碼362億元。壽險業因1月接軌IFRS17進行資產重分類無法比較外，2至3月共加碼663億元。

市場人士指出，3月美債殖利率大幅反彈、債券價格走跌，吸引金融業進場承接，尤其銀行業買盤最積極。

銀行業3月單月淨買債1,844億元，不僅全數回補2月減碼的601億元，更寫近五年單月新高。

不過，銀行圈分析，3月買盤放大，部分來自匯率因素。因美元對台幣單月升值約2.3%，推升海外債券部位換算後金額，若排除匯率影響，實際新增債券部位僅約400餘億元；其餘則以短天期債券與換券操作為主，趁殖利率走高時逢低布局。

相較之下，券商操作轉趨保守，3月減碼海外債142億元、國內債40億元，合計減碼182億元，與2月仍大買231億元相比，態度明顯轉向觀望。

壽險業方面，3月底國外投資餘額22兆357億元，累計前三月大減7,315億元，占資產比重降至59.1%。

不過，金管會強調，主因是2026年接軌IFRS17後的資產重分類，壽險業將部分海外債券從AC改列OCI，使未實現損失一次性反映，導致帳面水位明顯下降，並非大舉賣債。

法人以重分類後，非AC部位走揚到35%推算，壽險業3月實際僅小幅減碼約37億元。

但4月美國10年期與30年期公債殖利率續揚，金融業債券評價壓力仍在，後續進出債市將更趨謹慎。

債券 金融業 銀行業

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