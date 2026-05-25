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金融業Q1大加碼台股 銀行1,129億元最多 這一波帳面獲利回升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融三業首季大幅加碼台股。（歐新社）
金融三業首季大幅加碼台股。（歐新社）

3月台股大跌，金融業逆勢抄底。據金管會統計，金融三業單月加碼台股334億元，推升首季買股規模衝上1,831億元同期新高；隨4月台股強彈，這波低接布局幾乎全面大賺，銀行帳面獲利回升、壽險淨值與配息空間同步受惠。

3月美伊開戰，台股單月重挫10.4%。金融業反趁大跌時逢低回補，加上業者銷售分紅保單，需維持股票配置，新保費流入也增加回補力道，使金融三業由2月淨減碼28億元，轉為3月淨加碼334億元。

從三業動向來看，銀行與壽險回補力道最明顯。銀行業3月大舉加碼398億元，已連六個月站在買方，加碼金額更是2月的兩倍；壽險也由賣轉買、加碼158億元；券商則減碼222億元，是唯一調節部位的業別。

累計首季，銀行業已加碼1,129億元居三業之冠，主要布局高現金殖利率個股，以穩定息收來源；壽險加碼648億元，券商則縮減至54億元。

合計金融三業首季淨加碼1,831億元，是金管會2022年起揭露該統計以來同期最大買盤規模。

隨4月台股強彈22.7%，壽險業這波低接布局可望出現兩大受惠。首先是淨值回升，一家大型壽險業者曾試算，台股每上漲10%，淨值比可提升約0.8個百分點、約當700億元，4月股市大漲，也全面推升壽險業淨值。

其次，IFRS17上路後，股票資本利得、改全數轉入保留盈餘，而非直接反映在當期損益。若壽險業趁4月高檔順勢調節持股，實現獲利可充實保留盈餘、提升2026年配息空間。

銀行在這波行情中受惠最明顯。據統計，3月底銀行業台股未實現利益5,698億元、年增54%；隨4月台股強勢反攻，銀行帳面未實現利益可望再度攀升，有助提升淨值與資本適足率。

據金管會統計，3月底金融三業國內外股票投資餘額達4兆3,280億元，月減9.6%，減幅低於同期台股10.4%的跌幅，顯示金融業在市場重挫時並未同步大砍持股，反而逆勢承接。

值得注意的是，壽險雖逢低回補台股，卻同步減碼海外股票。

3月底壽險持有海外股票降至5,367億元，月減14%，減幅遠高於同期S&P500的5.1%跌幅，推算單月減碼美股約550億元，也使前三月國內外股票加碼規模收斂到774億元。

法人指出，在IFRS17上路後，壽險操作已由過去「賣股撐獲利」，轉向「兼顧淨值與配息」。

在台股高檔震盪下，金融三業短期仍將以動態調整部位為主軸。

台股 金融業 金管會

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