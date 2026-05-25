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銀行通路業績 連二月升溫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業前四月業績出爐，在新契約保費收入（含非保險合約）4,905.3億元中，銀行通路連二個月升溫，單月銷售回升至500億元以上，前四月合計賣出1,955.4億元，年成長46.4%，占三大通路中的39.9%，亦較上月回升。壽險業者持續看好在投資市場熱絡的情況下，再加上積極搶攻美元利變市場，銀行通路銷售可望超越去年。

據壽險公會數據顯示，今年前四月以各個通路業績來看，在新契約保費收入4,905.3億元中，壽險公司本身行銷體系2,136.8億元占43.6%；銀行經代保代通路1,955.4億元占39.9%；傳統保險經紀人、保險代理人813.1億元占 16.6%。

受惠於市場多頭氛圍，銀行通路今年1月新契約保費收入達684.3億元，單月占比達43.7%，為近年新高；2月新契約保費收入降為322.8億元，主要是因為農曆春節假期使得工作日減少；3月銷售422.6億元，占比則降為38.8%；4月再度回升至525.6億元，為連續二個月提升，占比達39.9%，亦較上月回升。

壽險業者表示，今年銀行通路銷售動能確實比去年明顯回溫，主要還是受惠於投資市場氣氛偏多，加上美元利變型保單宣告利率仍具吸引力，帶動資金重新回流銀保市場。尤其銀行客群本來就偏向理財型與高資產客戶，在股市、ETF與美元資產配置需求同步升溫下，銀行通路銷售投資型商品、分紅保單與美元利變型商品的優勢持續展現。

加上近年壽險公司也持續深化與銀行合作，不少業者針對銀行通路推出專屬商品與客製化設計，對銀行財管客戶具有相當吸引力。

壽險業

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