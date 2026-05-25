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六大壽險唱旺上半年市況 國壽前四月保費收入達成半年目標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
今年初市場持續圍繞科技產業成長題材，帶動全球主要股市表現穩健，台股亦維持良好動能，使得投資型、分紅保單買氣熱絡，六大壽險皆樂觀看待今年上半年新契約保費收入展望，整體市場發展審慎樂觀。圖／聯合報系資料照片
今年初市場持續圍繞科技產業成長題材，帶動全球主要股市表現穩健，台股亦維持良好動能，使得投資型、分紅保單買氣熱絡，六大壽險皆樂觀看待今年上半年新契約保費收入展望，整體市場發展審慎樂觀。圖／聯合報系資料照片

今年初市場持續圍繞科技產業成長題材，帶動全球主要股市表現穩健，台股亦維持良好動能，使得投資型、分紅保單買氣熱絡，六大壽險皆樂觀看待今年上半年新契約保費收入展望，整體市場發展審慎樂觀。

其中國泰人壽前四月新契約保費較去年同期成長78%，上半年新契約保費目標已提前順利達成，新光人壽前四月也突破公司內部設定的目標額。富邦人壽則預期上半年壽險業新契約保費收入仍可望維持穩健成長趨勢。

壽險公會公布壽險業前四月新契約保費收入為4,905.3億元，年增42.3%，其中，傳統型保險商品新契約保費收入2,303.2億元，年增19.9%；投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）2,602億元，年增70.4%。

展望今年上半年，國泰人壽表示，整體壽險業新契約保費較去年同期成長，主要受惠於投資型保單及分紅保單銷售表現亮眼。若首季銷售動能延續，預期今年上半年整體壽險業新契約保費收入仍將維持樂觀的成長態勢。國泰人壽則因為投資型保單銷售動能強勁，今年前四月新契約保費較去年同期成長78%，上半年新契約保費目標已提前順利達成。

富邦人壽指出，隨著國內經濟動能穩步回升、資本市場表現活絡，以及民眾保險與資產配置需求持續提升，整體壽險市場仍展現穩健成長態勢。在制度接軌逐步穩定、市場資金動能持續，以及高資產管理與保障需求同步成長帶動下，預期2026年上半年壽險業新契約保費收入仍可望維持穩健成長趨勢，整體市場發展審慎樂觀。

新光人壽指出，截至今年4月底，新壽新契約保費收入已繳出460億元的亮眼成績，相較於去年同期276.2億元，年增66.5%，超越市場平均表現，亦突破公司內部設定的目標額，預期上半年可達成設定的目標。

南山人壽則表示，公司保險本業表現穩健，今年以來，以高保障型商品、理財型及投資型年金為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM。此外，3月底推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」，持續挹注成長動能，推升整體業績表現。

台灣人壽表示，投資型商品新契約銷售動能強勁，同時傳統型商品成長持續挹注，預估全年新契約銷售相較去年將維持正成長。台灣人壽前四月新契約保費年成長高達163%，主因為傳統型及投資型商品銷售強勁。今年全年新契約保費目標達雙位數成長、超越業界平均，上半年預期將可順利達標。

凱基人壽同樣預期保險多元需求持續熱絡，看好整體市場展望維持樂觀成長。

富邦人壽 壽險業 新光人壽

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