退休金算盤／可攜式信託帳戶 協助資產整合

隨著台灣進入超高齡社會，65歲以上人口比例突破五分之一，加上平均餘命逐年持續增加，退休生活長達20年以上已成常態。根據衛生福利部2024年3月公布的調查，我國65歲以上長者的失智症盛行率約為7.99%，在逐步迎向百歲人生的同時，如何防範失智與失能喪失自主管理金融資產能力帶來的生活挑戰，並兼顧「資產安全」與「生活保障」，已成為高齡社會最重要的金融課題。

為發揮信託全方位資產管理的功能，信託公會與業者攜手規劃設計可攜式信託帳戶，使客戶有整合信託帳戶的需求時，所投資的基金可直接申請移轉至不同信託目的（例如安養信託）或新往來受託機構之信託帳戶，讓民眾可將從年輕時期累積的資產整合於同一帳戶進行更有效率的管理，而有別於以往理財帳戶只能以終止投資辦理贖回再將款項轉入信託帳戶的方式，進而協助民眾打造不中斷的資產管理機制，守護退休人生。

另觀察國外退休制度可以發現，因勞工職涯中可能多次轉換工作，原有退休帳戶往往無法延續，最後形成多個分散的退休帳戶，導致退休資產管理困難。此外，台灣高齡族群於職涯累積的財富通常分散於銀行存款、基金、股票或保險等多元管道，看似豐富，卻可能增加管理的難度，再加上現今家庭型態多為小家庭或跨世代分居，高齡長者獨居或與子女分開居住的情況普遍，使其更容易淪為詐騙目標，甚至面臨資產被他人挪用侵占的風險。從日本的案例更顯示，一旦長輩失智無法親自處理金融交易，資產可能因法律與金融機制而遭凍結，面臨無法即時用於自身照護的困境。

信託具有資產保全、專款專用、預先規劃等功能，藉由受託人的管理可以防詐、確保財產專用於受益人，進而規劃傳承或做公益，凸顯信託制度在高齡社會的重要性。

「可攜式信託帳戶」之標的涵蓋境內外累積型基金，可延伸適用其他投資理財信託、安養信託、員工福利信託、家族信託、子女保障教育信託等金錢信託類型，業者也持續發掘客戶需求並提升服務，在信託契約設計整合型信託、彈性模組化契約等機制滿足客戶服務。當委託人進入退休安養階段，藉由可攜式信託帳戶之機制，可將資產依需求結合安養信託啟動不同支出安排，例如支付醫療費、長照費或日常生活支出等，並設立專款專用的防護網，降低因年齡、失智、失能或健康等因素帶來的資產管理風險，強化高齡族群的安養保障。

為協助民眾整合資產，已有部分銀行完成系統升級，率先推出「行內可攜」服務，讓客戶能將行內信託理財帳戶之基金投資移轉至財產信託帳戶，或於退休後將員工福儲信託投資之基金無縫接軌轉到個人的安養信託帳戶，無須贖回基金再交付信託，不僅避免因轉換信託契約而中斷投資，更可滿足如安養照護或資產傳承需求。

（作者是信託公會秘書長）