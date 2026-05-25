專家教你保／女性退休規劃 掌握四步驟

隨著高齡化社會來臨，加上整體經濟環境充滿不確定性，女性在思考退休這件事時，變得比以往更加務實，也更有感壓力。根據《保誠人壽2025年退休大調查》顯示，女性在退休規劃上普遍呈現「期待與焦慮並存」的狀態，既希望擁有穩定安心的退休生活，同時又擔心退休金是否足夠支應未來開銷。

調查顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1,543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。然而，在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費卻從2023年的33,874元降至2025年的32,991元，為三年來最低。這反映出在通膨與經濟環境變動下，女性對未來生活支出的態度趨於保守，也顯示對退休生活品質的不確定感逐漸增加。

而在退休時間規劃方面，女性平均期望退休年齡為60.2歲，而且有超過三成的女性表示對退休規劃感到壓力偏大，並坦言可能需要延後退休。為了讓女性退休後能過著「生活簡樸、衣食無虞」的日子，建議用四步驟充分準備。

第一步：提早開始，比存多少更重要。調查發現，女性開始規劃退休的平均年齡已延後至42.2歲，且每月投入金額下降至13,267元。建議即使金額不大，及早啟動、持續累積，才是關鍵。

第二步：掌握大額風險，先補保障缺口。女性最擔心的退休支出，第一名是「個人醫療費用」（66.8%），其次是「家人醫療費用」（47.6%）。這代表醫療與長照風險，是潛在影響退休計畫的因素。建議可優先檢視重大疾病、特定傷病及長照保障，避免突發支出影響整體家庭以及個人財務。

第三步：穩健配置，兼顧成長與安全。目前近六成女性偏好低風險理財工具，如存款、保險與股票等，顯示整體趨於保守。建議可透過多元配置分散風險，例如利用具保障功能的分紅保單，除了提供終身壽險保障，並依條款有機會分配紅利，兼顧穩定與財務韌性。

第四步：退休不只是「夠用」，還要「好好生活」。除了醫療與基本開銷，仍有40.5%的女性期待保留旅遊與娛樂支出。代表退休不只是生存，更是生活。提早規劃，才能在未來保有選擇權。

整體而言，女性在退休規劃上展現出更高的風險意識與財務自覺，但也同時面臨家庭責任與資源分配的壓力。隨著女性平均壽命延長，應趁未婚或孩子尚小時盡早建立長期規劃，透過多元且穩健的工具逐步累積資源，並完善醫療保障，確保退休生活不僅「存得夠」，更能「過得安心」。（本文由保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊提供，記者戴玉翔採訪整理）