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保單借款留意繳息狀況、保單效力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

當保戶有大筆資金需求時，除了透過銀行貸款之外，保單借款也是安全方便的途徑之一，且保單借款和銀行信貸、信用卡等借貸管道相比，具有免保人、免手續費、撥款快速、隨借隨還等多項優勢，讓保戶可以在資金運用上具有彈性與便利性。但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

臺銀人壽表示，雖然保險單借款只須準時繳交借款利息，本金不限制歸還時間，但如果本金未償還，致累計的未償還保險單借款本息超過保單價值準備金時，保險契約會失效停止，因此在借款期間，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

宏泰人壽指出，由於在保單借款本金與利息加總之後不超過保單價值的情況下，保單效力仍持續有效，對於保戶來說，實為取得所需資金重要且安全方便的途徑。然而保單借款事涉保戶權益及大筆金額，因此申請資格、條件及程序皆有嚴謹的限制及設定，文件也必須正確填寫及完備。

宏泰人壽提醒，保戶確認符合申請保單借款條件及資格後，可透過業務員送件、保戶本人或委託他人臨櫃及郵寄等方式辦理，但不論哪種方式，經要保人及被保險人簽署「保險單借款約定書暨重要事項告知書」皆為必備文件。

此外，依據宏泰人壽過往承辦保戶保單借款的臨櫃客服經驗，除了身分證明文件缺漏外，曾經有過未成年要保人要求保單借款卻沒有經過法定代理人同意，或是要保人及被保險人不是同一人，但卻疏忽未經被保險人簽署文件而無法辦理的情況。宏泰人壽也建議，保戶在申辦前可先至官網查詢相關注意事項，辦理時帶齊應備文件，以節省寶貴時間。

宏泰人壽 保單

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