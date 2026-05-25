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保單借款利率 下殺至2.25%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

報稅旺季到來，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率2.25%起。臺銀人壽同樣推出「保險單借款優惠利率專案」，符合專案條件之新台幣保單新增借款金額可享2.5%的優惠利率，期盼減緩保戶納稅或學費負擔的經濟壓力。

5月報稅季來臨，國泰人壽為協助保戶靈活因應報稅開銷，即日起至6月30日止推出「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，活動期間凡持有具保單價值準備金之新台幣保單，保單要保人即可於服務中心櫃台、ATM以及包含國泰人壽App、官網會員中心以及CVX遠距視訊服務平台等線上管道借款，無需額外審核、不綁約，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，優惠利率至7月7日止，並於7月8日起恢復各保單原借款利率計算。

舉例來說，若保戶於2026年4月29日前已借款30萬元，4月30日至6月30日之間再透過國泰人壽App增借20萬元，則新申貸之20萬元可以享有優惠利率至7月7日，7月8日後的利息將適用原利率。

國泰人壽表示，2025年12月推出的「超樹貸7」保單借款利率優惠活動反應熱烈，三個月活動期間申請件數逾9萬件。因應報稅季將至，今年接續推出「超樹貸8」保單借款優惠專案，讓保戶在需要時迅速取得資金支援。

國泰人壽提醒，專案期間愈早申辦，可享有愈長的優惠利率期間；惟須留意保單借款是以保單提供的保障為抵押，適用短期資金周轉需求，不宜作為長期理財工具。

臺銀人壽繼年初提供經濟弱勢保戶保險單借款優惠利率專案，為提供保戶報稅及開學季之資金周轉，即日起至9月30日止推出「保險單借款優惠利率」專案，符合專案條件之新台幣保單（投資型保單、外幣保單及墊繳保險費之保單不適用）新增借款金額可享2.5%的優惠利率，利率優惠期間為核貸日起至2029年9月30日止。

臺銀人壽說明，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、亦可隨借隨還等多項優點，滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。保戶可透過業務員送件、自行郵寄、臺銀人壽會員專區線上借款服務或親臨臺銀人壽各服務櫃台，即可輕鬆完成保險單借款申請。

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