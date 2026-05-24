戰火衝擊金融市場3月波動加劇 銀行業逆勢加碼股債

美伊戰爭2月底爆發，金融市場3月波動加劇，美債殖利率走升下，債券評價產生未實現損失。不過，銀行業3月股債採逢低加碼策略，分別加碼債券新台幣1844億元，以及股票398億元。

金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值（市價）計算，2026年3月底金融三業國內外股票投資餘額為4兆3280億元，債券部位為31兆8254億元。

至於3月投資股債變化，銀行業3月大幅加碼債券1844億元以及股市398億元，整體債券未實現損失增加到1051億元；台股3月受到戰火衝擊、單月下跌3691點，銀行業在台股未實現利益也微幅縮小到5698億元。

保險業今年3月底持有債券部位達21兆2466億元，其中，壽險業持有債券部位21兆1318億元，產險業持有債券部位1148億元；股市部分，壽險業與產險業3月底持有股票金額分別為2兆8231億元與673億元。

進一步觀察壽險業資金運用狀況，3月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆357億元，占資金比重微幅上升到59.1%。壽險業3月底持有台股部位為2兆2864億元，占資金比重為6.1%。

壽險業持有國內外現金部位，合計整體水位達1兆926億元，月增282億元，終結連續2個月下降。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本變化，截至今年3月底，券商3月減碼國內外債券合計181.84億元，台股則減碼221.76億元。