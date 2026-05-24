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群益金鼎證券永續論壇 攜產官學引領淨零轉型

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券舉辦2026年永續金融暨淨零轉型論壇，總經理李文柱(右四)及獨董李伸一(左三)、林蒼祥(左二)、蘇秋霞(左四)、董事周賢陽(左一)共同與會，透過主講專家童慶斌(右三)、 蕭俊傑(右二)、蔡承璋(右一)的精彩分享與對話，協助上市櫃公司及企業的高階主管與客戶一同邁向淨零轉型。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券舉辦2026年永續金融暨淨零轉型論壇，總經理李文柱(右四)及獨董李伸一(左三)、林蒼祥(左二)、蘇秋霞(左四)、董事周賢陽(左一)共同與會，透過主講專家童慶斌(右三)、 蕭俊傑(右二)、蔡承璋(右一)的精彩分享與對話，協助上市櫃公司及企業的高階主管與客戶一同邁向淨零轉型。(群益金鼎證券/提供)

響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，群益金鼎證券於月22日在臺大醫院國際會議中心舉辦2026年永續金融暨淨零轉型論壇，邀集上市櫃公司高階主管、高資產客戶及企業供應商參與交流，現場互動熱烈。群益金鼎證券總經理李文柱及獨董李伸一、林蒼祥、蘇秋霞、董事周賢陽均親自出席支持，展現公司由上而下推動永續治理與深化ESG發展的決心。

這次論壇以「市場、科技與自然資本的關鍵整合」為核心主軸，聚焦企業面對全球淨零浪潮下，如何透過金融、科技與永續策略接軌國際趨勢，提升企業競爭力與長期價值。群益金鼎證券總經理李文柱表示，面對氣候變遷、淨零轉型及AI科技快速發展，金融業不只是資金提供者，更是陪伴企業轉型的重要力量；本次論壇最重要的目的，是希望透過產官學交流，共同思考企業未來如何轉型，以及金融業如何協助企業在變局中持續穩健前進。

論壇中，臺灣大學教授童慶斌指出，面對全球氣候風險與淨零法規趨勢，企業應將永續思維真正融入經營策略與財務決策，才能提升韌性並掌握未來市場機會。IBM全球企業諮詢服務事業副合夥人群蕭俊傑則分享，AI科技正加速金融與企業轉型，未來更需要兼具數位能力與永續思維的跨域人才，才能因應產業快速變化。優樂地永續服務執行長蔡承璋則強調，自然資本已成為企業永續經營的重要關鍵，金融業若能發揮資金引導力量，支持具轉型動能與長期價值的產業，將有助形成企業、環境與社會共好的正向循環。

論壇最後的專家座談與Q&A交流時間，由與談專家針對許多企業關注的溫室氣體盤查、內部碳定價、綠色採購及永續治理等議題進行深入分享，協助與會企業具體掌握淨零轉型方向與實務做法，現場討論氣氛熱烈，與會者收穫滿滿。

群益金鼎證券表示，永續金融已成為推動產業轉型與提升企業韌性的關鍵力量。公司除持續強化內部溫室氣體盤查、能源管理與碳排放管理機制外，也積極關注永續發展債券、責任投資及綠色金融等發展方向，期望透過金融專業與永續行動，攜手各界共同推動臺灣永續金融發展，為資本市場創造長期正向價值。

氣候變遷 金管會 群益

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