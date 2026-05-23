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亞幣匯率保衛戰 三因素加重貶值壓力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐時分析，中東戰事正把亞洲拖入新一輪匯率保衛戰，同時外資熱中於追逐美國與台灣人工智慧（AI）概念股，讓部分亞洲國家匯率進一步承受壓力。路透
紐時分析，中東戰事正把亞洲拖入新一輪匯率保衛戰，同時外資熱中於追逐美國與台灣人工智慧（AI）概念股，讓部分亞洲國家匯率進一步承受壓力。路透

紐時分析，中東戰事正把亞洲拖入新一輪匯率保衛戰，同時外資熱中於追逐美國與台灣人工智慧（AI）概念股，讓部分亞洲國家匯率進一步承受壓力。一名印度高階投資主管形容，現在當地外資主流交易是「賣印度，買美國和台灣」。

國際油價與美元同步飆升，加上美國30年期公債殖利率近來升破5%，又加速推升美元走強，使資金持續撤離新興市場，加重許多亞洲貨幣貶值壓力。

多國央行接連進場「賣美元、買本幣」，希望避免本幣匯率失控，但效果短暫。日本4月兩度進場支撐日圓，市場估算共砸下約630億美元，試圖守住1美元兌160日圓關卡，日圓短暫反彈後，很快又吐回約一半漲幅。印尼央行本周意外升息2碼，為兩年多來首度調升，主要就是希望穩定匯率，並壓制通膨。

外資如今更熱中追逐美國與台灣AI概念股，使亞洲市場進一步失血。一名印度高階投資主管形容，現在外資主流交易是「賣印度，買美國和台灣」。印度盧比與菲律賓披索均已跌至歷史新低，印尼盾甚至比亞洲金融風暴時期還要弱。

亞洲各國外匯存底已快速消耗。自伊朗戰事爆發以來，印尼與菲律賓的外匯存底各減少約80億美元，降幅分別達5%與7%；印度截至5月初也減少約270億美元，降幅近4%。澳盛銀行（ANZ）提出警告，上述三國要「維持當前干預力道將愈來愈困難」。

分析人士認為，真正能讓亞幣止跌的關鍵，仍是戰爭結束。Natixis亞太首席經濟學家艾雷洛表示：「只有伊朗戰爭真正結束，這些亞洲貨幣才可能開始反彈。」

印度採取的是更全面的「節流」策略，以節省外匯。總理莫迪呼籲民眾減少汽油、柴油、瓦斯與進口商品消費，取消非必要旅行。

匯率 印度 日圓

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