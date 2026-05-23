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路透：央行安排企業買匯
路透報導，三位消息人士稱，台股大漲、外資大舉匯入，帶動台幣匯率走高，央行近日積極「安排」有買匯需求的大型廠商買入美元，希望藉此穩定台幣匯率。台灣央行暫無回應。
消息人士透露，央行從21日便開始安排有買匯需求的大型廠商進場買美元，「21日突然全放了，這兩天大型企業陸續進場買匯」。
另一名消息人士指出，外資下半周大舉買超台股並匯入，台幣面臨沉重升值壓力，「這兩天央行剛好要這邊（買匯），已經安排好下周一的買盤…也合理，他希望台幣在31.5附近游走」。
匯銀人士解釋，MSCI調整台股權重雖要29日才生效，但近日外資已開始轉呈淨匯入，台幣面臨沉重升值壓力，為穩定匯率，央行陸續安排大型廠商進場買匯，以抑台幣升勢。
一名大型商銀交易員告訴路透，「這兩天台幣升值壓力蠻大，22日下午丟完（美元賣盤）後，買盤異常的猛」。
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