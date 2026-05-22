獨／全民瘋台股！壽險首季驚現保單解約潮 靠這二關鍵解危

今年台股頻頻創新高，股市熱絡情況下，3月壽險業驚現「保單解約潮」，根據壽險公會資料，單月解約給付較去年同期增加282億元，累計今年第1季解約給付金額達4,815億元，所幸在台幣投資型保單與美元傳統型保單雙引擎帶動下，整體壽險業首季新契約保費收入仍繳出3,683億元、年成長36%的成績，且總保費收入大於總給付金額，保費淨流入約958億元。

壽險公會統計顯示，今年第1季全業界的總給付金額累計達6,992億元，較去年同期成長13%，其中，最主要的給付項目來自於「解約金」的暴增，前三個月累計解約金額高達4,815億元，占總給付金額近七成；若單看3月份，解約給付就達1,865億元，相對去年同期大幅增加282億元。

壽險公會分析，3月解約給付增加282億元，其中有高達219億元是屬於傳統型保單的解約，主因是今年以來股市表現極佳、頻創新高，使得許多傳統型保單的保戶選擇解約，並將資金轉投向資本市場所致。

儘管因台股上漲引發壽險業傳統型保單解約潮，但壽險業仍在整體業績衝刺上展現強勁韌性。今年首季全業界總保費收入累計達7,950億元，較去年同期增長19%，其中，新契約保費收入首季累計達3,683億元，年增率36%。

進一步觀察新契約保費收入結構，3月份新契約保費收入為1,245億元，較去年同期增加269億元，背後有二大驅動因素，一是台幣投資型保單3月賣出599億元，較去年同期增加183億元，其中又以國泰人壽增加173億元成長最為顯著；二是美元傳統型保單3月折合新台幣賣出365億元，較去年同期增加108億元，主要由台灣人壽增加42億元、新光人壽增加30億元成長較多。

面對市場高度關注的壽險業流動性問題，從首季數據觀察，總保費收入扣除總給付後，全業界仍淨流入958億元，若再加上暫時以2025年第4季利息收入實績2,224億元推估今年第1季的利息收入，整體淨現金流則高達3,182億元。

統計顯示，這也是自2025年6月以來，壽險業總保費收入持續大於總給付金額的紀錄，雖然解約潮拉高了給付水位，但目前全業界收到的保費收入依然足以支付所有的保險給付，在利息收入穩定挹注下，壽險業整體的現金流體質依舊穩健。