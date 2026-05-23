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台股誘人…引爆保單解約潮 壽險第1季相關金額達4,815億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

今年台股頻創新高，3月壽險業驚現「保單解約潮」。根據壽險公會資料，3月解約給付較去年同期增加282億元，累計今年第1季解約給付金額達4,815億元，所幸在台幣投資型保單與美元傳統型保單雙引擎帶動下，整體壽險業首季新契約保費收入仍繳出3,683億元、年成長逾36%的成績。

壽險公會分析，今年以來股市表現極佳，使得許多傳統型保單的保戶選擇解約，並將資金轉投向資本市場。3月解約給付增加282億元，其中有高達219億元是屬於傳統型保單的解約。

壽險公會統計顯示，第1季全業界的總給付金額累計達6,992億元，較去年同期成長13% ，最主要的給付項目來自「解約金」的暴增，前三個月累計解約金額高達4,815億元，占總給付金額近七成；若單看3月，解約給付就達1,865億元，相對去年同期大增282億元。

儘管台股上漲引發壽險業傳統型保單解約潮，但壽險業仍在整體業績衝刺上展現強勁韌性。今年首季全業界總保費收入累計達7,950億元，較去年同期增長19%，其中，新契約保費收入首季累計達3,683億元，年增率逾35%。

進一步觀察新契約保費收入結構，3月新契約保費收入為1,245億元，較去年同期增加269億元，背後有二大驅動因素，一是台幣投資型保單3月賣出599億元，較去年同期增加183億元，其中又以國泰人壽增加173億元成長最為顯著；二是美元傳統型保單3月折合新台幣賣出365億元，較去年同期增加108億元，主要由台灣人壽增加42億元、新光人壽增加30億元成長較多。

面對市場高度關注的壽險業流動性問題，從首季數據觀察，總保費收入扣除總給付後，全業界仍淨流入958億元，若再加上暫時以2025年第4季利息收入實績2,224億元，推估今年第1季的利息收入，整體淨現金流則高達3,182億元。

統計顯示，這也是自2025年6月以來，壽險業總保費收入持續大於總給付金額的紀錄，雖然解約潮拉高了給付水位，但目前全業界收到的保費收入依然足以支付所有的保險給付，在利息收入穩定挹注下，壽險業整體的現金流體質依舊穩健。

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