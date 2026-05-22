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北富銀與新北市教育局簽署防詐合作備忘錄 逾萬名師生響應宣導活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

近年來詐騙猖獗，不僅手法持續翻新，更開始鎖定年輕族群。根據內政部警政署2025年統計，12歲至23歲的詐騙受害人數占整體比例已近二成，青少年防詐教育的重要與急迫性日益凸顯。為培養青年學子識詐及應變能力，台北富邦銀行與新北市政府教育局22日於海山高中正式簽署「防詐合作備忘錄」，並舉辦首場校園反詐騙宣導活動，透過公私協力守護校園，打造更完善的防詐安全網。

新北市教育局副局長歐人豪表示，詐騙手法快速演變，已逐漸滲透青少年的日常生活，高中職學生因較早接觸網路服務與消費行為，成為詐騙集團鎖定的重要對象。新北市教育局此次引進北富銀的金融專業，並邀請警察局同仁共同參與，希望透過結合實務經驗與真實案例的宣導方式，引導學生建立對詐騙風險的基本警覺與判斷意識。

北富銀法遵長謝穎和表示，金融機構在防詐工作中，能提供來自第一線的實務觀察與經驗。北富銀去年與富邦人壽、臺中市政府共同推動「校園識詐防護網」巡迴宣導，迄今在台中地區已完成23場活動，總計逾萬名師生參與響應；今年進一步與新北市政府合作，規劃於新北市國中及高中職辦理40場識詐宣導，讓學生提前認識各類詐騙話術，日後在面對可疑情境時，就能採取更成熟的判斷及處理方式。

為加強宣導成效，北富銀特別編製專屬教材，從購票、網路購物、交友、求職打工等青少年常見生活情境出發，設計關卡式課程內容，引導學生循序拆解詐騙手法，學習辨識話術與查證資訊來源。許多同學聽到熟悉的情境時露出恍然大悟的神情，對於看似平常卻藏著陷阱的訊息多了幾分警惕；教師也肯定北富銀講授內容生動活潑，讓學生在輕鬆氛圍中對防詐要點留下深刻印象。

除了推動校園防詐教育，北富銀亦同步精進金融安全機制，導入AI科技提升反詐能力。其中，與刑事警察局合作開發的「鷹眼識詐模型」，整合全國詐騙態樣，無論是臨櫃匯款、透過網路銀行或ATM進行轉帳，經由可疑交易判斷、帳戶風險評分兩大功能，可精準預測異常交易活動。同時，北富銀亦建置「鷹眼即時通」金融關懷服務，當客戶辦理特定交易時，系統會同步通知指定聯絡人，使親友得以及時知情並介入關懷，形成交易警示與親友參與的雙層防護，全面提升金融消費者權益保障。

此外，北富銀還積極加入財金公司金融阻詐聯防平台，介接刑事警察局詐騙資訊平台，並對行員實施識詐教育訓練，多管齊下強化防詐機制與交易安全。2026年截至5月底，已成功攔阻417件詐騙案件，阻詐金額逾1.66億元，有效降低民眾財產受損風險，以實質防詐成效，實踐守護社會大眾資產與消費者保護承諾。

北富銀 內政部 校園

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