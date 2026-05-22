玉山銀行統籌明基材料60億元聯貸 助攻半導體與醫療雙軸轉型

玉山銀行統籌主辦明基材料股份有限公司(以下簡稱明基材料)5年期、新台幣60億元聯貸案，於22日簽約。由玉山銀行總經理林隆政與明基材料董事長陳建志共同主持，此次聯貸案由玉山銀行統籌主辦，展現對明基材料長期發展的堅定支持，更是雙方在經營理念與策略布局的高度認同。

本次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由玉山銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，在一銀、彰銀、台新、臺銀、土銀、遠東、華南、兆豐、元大及永豐等金融同業踴躍參與下，超額認購達1.9倍，最終以60億元結案。此外，本案亦連結ESG永續指標，視明基材料達成情形提供相應優惠利率減碼，以支持企業接軌國際永續發展趨勢。

明基材料近年積極由偏光片製造大廠轉型為跨產業材料整合平台，積極拓展醫療與半導體關鍵耗材領域。在醫療事業方面，以醫用膜材與傷口護理技術為基礎，預計於2026年挑戰醫療營收佔比近四成目標。在甫落幕的「Touch Taiwan 2026 智慧顯示展」中，明基材料展現其在半導體先進製程的領先實力，透過切入高階PVA空氣發泡CMP清洗刷輪 (Advanced PVA Air-form Brush Roller for CMP Wafer Cleaning)、晶圓研磨膠帶（BG Tape）、光纖組件黏著膠、微汙染控制膜及乾膜光阻(Dry Film PR) 及等關鍵耗材，成功延伸至半導體高階製程，展現經營穩健且具前瞻性的企業韌性。

玉山銀行長期扮演企業成長與轉型升級的夥伴。面對產業整合與跨域發展趨勢，於今年4月舉辦併購與投資論壇，邀集企業領袖共議在不確定環境下，透過轉型及整合打造具強韌的經營生態系。展望未來，玉山將持續結合金融專業與服務深度，協助企業提升市場競爭力並創造長期價值。