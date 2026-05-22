4月M1B及M2年增率雙升 分別為8.25%及6.45%

央行今公布4月M1B及M2年增率分別上升為8.25%及6.45%，主要係因資金淨匯入，加以放款與投資年增率上升。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為7.19%及5.70%。

4月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為1.01%；年增率由上月底之7.64%上升為8.61%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為7.06%，高於上月底之6.13%。