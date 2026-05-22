快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

4月M1B及M2年增率雙升 分別為8.25%及6.45%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布4月M1B及M2年增率分別上升為8.25%及6.45%，主要係因資金淨匯入，加以放款與投資年增率上升。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為7.19%及5.70%。

4月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為1.01%；年增率由上月底之7.64%上升為8.61%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為7.06%，高於上月底之6.13%。

貨幣 央行

相關新聞

虛擬資產投資非年輕人專利！台灣大TWEX五成用戶為40歲以上族群

過往市場對於虛擬幣等虛擬資產投資，都抱持著「年輕人」及「高風險」的傳統印象，台灣大哥大（3045）表示，旗下虛擬資產交易所（TWEX）主打「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」，22日上市滿周年，交出亮眼「破圈」成績，五成用戶為40歲以上族群，七成交易為999元以下小額投資，過半用戶買進後未曾賣出，近一成用戶為「定期定額」以實際數據打破「虛擬資產=年輕人高風險投資」傳統印象。

新台幣升2.7分 收31.568元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.568元，升2.7分，成交金額18.78億美元

何英蘭躍產險業首位女性副董 揭女性職場突圍3大心法

新光產險前總經理何英蘭，憑藉超過11年的經營歷練與穩健管理能力，獲董事會高度肯定，升任副董事長，成為國內產險業首位女性副董事長。她長年深耕金融保險產業，在男性主管占多數的產險市場中脫穎而出，不僅展現女性領導力，也以自身經驗分享對女性職涯發展的觀察與建議。

兆豐證券攜手昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」5月22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

支持採購在地理念 土地銀行獲台北好購採購獎

為強化在地採購及永續發展，臺北市政府推動「台北好購推廣平台（TOPS）」採購獎勵機制，土地銀行首次參與評選即獲頒「台北好購採購獎－銅獎」榮耀，並由土地銀行總務處處長王伯仁代表受獎，充分彰顯土地銀行對供應鏈永續管理的重視。

新台幣午盤升6.6分　暫收31.529元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.529元，升6.6分，成交金額7.67億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。