虛擬資產投資非年輕人專利！台灣大TWEX五成用戶為40歲以上族群

過往市場對於虛擬幣等虛擬資產投資，都抱持著「年輕人」及「高風險」的傳統印象，台灣大哥大（3045）表示，旗下虛擬資產交易所（TWEX）主打「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」，22日上市滿周年，交出亮眼「破圈」成績，五成用戶為40歲以上族群，七成交易為999元以下小額投資，過半用戶買進後未曾賣出，近一成用戶為「定期定額」以實際數據打破「虛擬資產=年輕人高風險投資」傳統印象。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）以安全、可信賴且操作簡易的體驗核心，成功打開Web3大眾市場。

TWEX統計顯示，五成用戶為40歲以上族群，在以年輕用戶為主的虛擬資產市場中展現獨特的大眾化成果；近7成交易為單筆999元以下小額投資，顯示虛擬資產已從高門檻專業領域轉變為大眾穩健配置選項；超過半數用戶買入比特幣（BTC）與乙太幣（ETH）後未曾賣出，近一成用戶自主採取定期投資，顯示長期持有、定期分批已成用戶參與虛擬資產市場的主流行為。

韓昆舉宣布，TWEX進一步降低門檻，周年之際搭配幣圈盛事「Bitcoin Pizza Day」推出全新定期定額功能，每筆最低100元即可交易、不限幣種，讓更多人輕鬆參與Web3時代。

TWEX指出，同步祭出四大歡慶活動，即日起至8月31日止，用戶只要完成定期定額交易，不限幣種、最低100元起，皆可享有免手續費優惠；6月30日前，用戶只要完成至少一筆定期定額交易，即可獲得台灣大哥大「反詐戰警」進階版 60 天免費序號，另啟動定期定額計畫，連續扣款滿 6 個月，再加碼贈送等值新台幣50元比特幣（BTC）回饋（每位用戶限領一次，限額500名）。

此外，TWEX 攜手必勝客推出限定聯名優惠，祭出多組「Bitcoin Pizza Day」專屬套餐，用戶可透過活動優惠代碼購買指定套餐，詳情請參考必勝客官網活動頁面。