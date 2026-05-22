因應人口「三化」風險 南山人壽呼籲備妥健康資本

台灣人口面臨高齡化、少子化，還有慢性病年輕化的「三化」風險，可能讓年長時照護成本急增，若要從容迎接百歲人生，南山人壽建議，年輕時就應養成良好生活習慣，提早累積健康資本，同時逐步以保單強化健康防護網，如住院日額、實支實付、手術、特定疾病、長照等保障，超前準備，才能老而無憂。

南山人壽分析保戶健康險平均保額發現，在基本醫療保障方面，目前多數保戶保障仍偏不足，如住院日額保障平均每天新台幣1,600元，但同時間有5成左右的保戶是低於此金額，實支實付平均保額10萬元，有64%保戶是低於此額度，手術醫療則以1單位（1,000元）來計算相關手術保障，有9成保戶是不到1單位的保障；在特定疾病保障方面，重大疾病險保額平均40萬元，癌症則約56萬元；長照險年給付平均則是近32萬元。

南山人壽營運行政資深副總經理李淑娟建議，保戶可視自身需求及預算，優先強化三大方面，一是提高基本保障，可適度拉高額度因應自費病房、高額醫材等，如日額保障可考慮拉高到一天3,000元，手術險2單位；二加強特定疾病保障，建議拉高到100萬元，支應自費新藥及收入中斷造成家庭經濟負擔的風險；三完善長照保障，建議以每月給付3萬元、年給付36萬元作基本照護的規劃。

台灣在2025年底已正式進入超高齡社會，即65歲以上人口占總數的20%以上，但同時間，新生兒人數已連續10年下降，據內政部統計，到2026年4月底，0到14歲人口數約265.2萬人，占總人口數11.4%，65歲以上人口數則近473.7萬人，占20.36%，等於台灣15到64歲的工作人口總扶養比已達46.6%左右，若看20到64歲人口，則扶養比已接近5成，等於每二個成年工作人口就要扶養一位長者或14歲以下兒童，依國發會人口預估，到2059年扶養比就會達1：1。上有老、下有小的三明治族群壓力將「爆表」，身為家庭經濟支柱，醫療的風險與費用可能也要預先規劃，避免因健康因素讓家庭蒙上陰影。

現代人壓力大、生活節奏快，加上外食、少動又睡少等不良生活習慣，造成慢性病年輕化，據衛福部公布的2019–2023年國民營養健康調查顯示，30到39歲的國人已有18.7%出現高血脂，9.7%有高血壓，2.5%出現高血糖，年輕族群自覺風險偏低，容易錯過早期介入的機會，加重未來醫療成本，同時間，65歲以上國人高血壓盛行率達64.2%，高血糖則有30.5%，高血脂則達42.5%，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病在2024年已占十大死因的50%。

若從健保署統計數據來看，2024年健保醫療費用前10大疾病，急性腎衰竭及慢性腎病位居第一大，糖尿病排第三，高血壓性疾病排第五，缺血性心臟病、腦血管疾病分居第七及第八大，還有排第六與第九的消化器官與呼吸道、胸內器官惡性腫瘤，多少都與三高、代謝未控制得宜有些關係，同時這些慢性病常需長期、定期治療，恐花費相當的時間與成本。

健保署指出，高價醫療項目如達文西手術，自費15萬到25萬元不等，質子治療一個療程約90萬元，基因檢測（NGS）約20萬元，癌症免疫療法約300萬元，健保即使有給付也是有條件給付，對大部分民眾都是極大的經濟負擔，可以考慮透過商業健康險來適度轉嫁高額醫療風險。

南山人壽因應百歲人生的醫療風險，於今年3月推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（簡稱「實健溢百」），共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10/20/30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲前與74歲後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達新台幣750萬元（以計劃30為例）；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障（僅限投保當時保險年齡達16歲(含)以上者適用）。

若想增加壽險及癌症（重度）保障，又同時想作資產規劃的保戶，則可考慮「南山人壽美滿臻愛美元利率變動型終身保險（定期給付型）」（ACUPL）（簡稱「美滿臻愛」），六大特色包括，一、拉高人身保障，二、提前給付保險金（第二保單年度起適用），三、豁免保費機制，四、保障到110歲，五、保險金可選分期定期給付，六、終身壽險可作為家庭守護及資產傳承規劃之一環，同樣也能強化百歲人生的保障安排。