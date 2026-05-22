民營企業資金狀況調查 今年調查期間自6月中旬至8月底止

過往市場對於虛擬幣等虛擬資產投資，都抱持著「年輕人」及「高風險」的傳統印象，台灣大哥大（3045）表示，旗下虛擬資產交易所（TWEX）主打「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」，22日上市滿周年，交出亮眼「破圈」成績，五成用戶為40歲以上族群，七成交易為999元以下小額投資，過半用戶買進後未曾賣出，近一成用戶為「定期定額」以實際數據打破「虛擬資產=年輕人高風險投資」傳統印象。

2026-05-22 16:22