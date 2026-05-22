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民營企業資金狀況調查 今年調查期間自6月中旬至8月底止
為瞭解我國民營企業經營概況及資金來源與配置變化，以提供金融決策與研究分析之參考，央行每年辦理民營企業資金狀況調查，今年調查期間自6月中旬至8月底止。
央行表示，今年調查委請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行、兆豐銀行及台灣中小企業銀行等11家銀行協辦。此11家銀行將指派總分支機構中具放款實務經驗人員擔任調查工作，預計蒐集約6,000家非金融民營企業與250家其他金融業之114年底資產負債資料。
央行指出，本項調查結果僅供總體經濟分析之用，各受查企業所提供之個別財務資料均將予以保密，請放心配合，並鼎力支持。
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