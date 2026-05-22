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兆豐證與昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券與昱鐳應材22日簽訂上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君(右)與昱鐳應材董事長詹文雄(左)代表簽約。兆豐證券提供
兆豐證券與昱鐳應材22日簽訂上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君(右)與昱鐳應材董事長詹文雄(左)代表簽約。兆豐證券提供

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

陳佩君表示，此次與昱鐳應材合作，兆豐證券將發揮上市櫃輔導、承銷與整合市場資源的一貫專長，協助昱鐳應材接軌市場、放大營運格局，順利邁向上市櫃。

同時，這項合作將加速昱鐳應材在AI伺服器、低軌衛星及半導體材料的戰略布局，雙方不僅將在國際市場共創長遠價值，更將攜手為台灣關鍵材料供應鏈注入新動能。

隨高速運算與先進製程浪潮來襲，高頻高速傳輸對訊號品質的要求持續創高。昱鐳應材長期深耕關鍵材料創新，自主研發的高階銅箔基板用樹脂材料，憑藉優異的電氣特性、高耐熱性與高可靠度，成功解決高頻傳輸下的訊號損耗與延遲痛點，順利切入全球AI伺服器與低軌衛星供應鏈，成為不可或缺的關鍵核心材料。

在全球供應鏈走向「在地化」與「區域採購」的趨勢下，本土具備研發優勢的特化材料廠商迎來長期利多。昱鐳應材不僅在電子材料奠定基礎，目前也已瞄準半導體先進封裝材料及航太產業，積極構築多元成長引擎。

兆豐證券深耕資本市場多年，在初級市場發行、次級市場發行及財務顧問等領域，具備深厚的專業底蘊與豐富實績，不僅贏得法人客戶的高度信賴，精準的案源篩選眼光更深獲市場投資人的認可，眾多輔導案件在興櫃及上市櫃階段，皆展現出亮眼的股價動能，持續穩居國內前五大承銷商的領導地位。近年成功協助如新應材、新特及藥祇在內等多家指標性企業進入資本市場，去年更榮獲證券櫃檯買賣中心頒發「推薦輔導上櫃市值獎第一名」及「推薦輔導登錄興櫃績效獎第三名」的肯定。

未來兆豐證券將繼續以專業、誠信與創新的服務精神，發掘國內更多具前瞻技術與成長動能之優質企業，提供企業全方位的籌資與財務顧問服務，並且透過資本市場的力量優化國內產業結構，提升台灣企業的國際競爭力。

半導體 兆豐

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