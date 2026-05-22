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何英蘭躍產險業首位女性副董 揭女性職場突圍3大心法

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
產險業首位女性副董何英蘭。記者任珮云／攝影
產險業首位女性副董何英蘭。記者任珮云／攝影

新光產險前總經理何英蘭，憑藉超過11年的經營歷練與穩健管理能力，獲董事會高度肯定，升任副董事長，成為國內產險業首位女性副董事長。她長年深耕金融保險產業，在男性主管占多數的產險市場中脫穎而出，不僅展現女性領導力，也以自身經驗分享對女性職涯發展的觀察與建議。

何英蘭認為，女性在職場上最重要的是「了解並善用自身特質」。她指出，男女在性格與管理風格上各有優勢，女性往往具備細膩、耐心與高度同理心，但也必須清楚辨識自身不足之處，透過持續調整與學習，將優勢放大、弱點補強。她強調，女性主管不應刻意模仿男性管理模式，而是要找到最適合自己的領導方式，才能建立獨特競爭力。

在職涯歷程中，何英蘭也十分重視「持續自我反省」。她透露，自己多年來養成睡前復盤的習慣，檢視當天在溝通、決策與表達上的表現，思考是否有需要修正之處。透過每日反思，不僅能持續優化工作方式，也能在情緒與壓力之間快速抽離，避免過度糾結於單一事件。她形容，這樣的習慣讓自己能做到「工作認真、玩樂也認真」，在高壓工作中依然保持節奏與效率。

談到工作與生活平衡，何英蘭認為，維持良好狀態的關鍵在於主動安排休閒與運動。她習慣提前規劃假期，將休息視為推動下一階段工作的動力來源。運動方面，她長期維持打高爾夫球習慣，不僅有助健康，也成為與客戶交流的重要社交方式。

除了高爾夫外，何英蘭也熱愛瑜伽，認為瑜伽便利且容易持續，能有效舒緩壓力。隨著年齡增長，她近年也加入重量訓練，希望透過肌力維持提升體能與健康狀態。她特別強調「自治」的重要性，一旦察覺身心狀態不佳，就必須立刻調整生活節奏與工作安排。

至於經營管理哲學，何英蘭認為，企業成功的核心在於「徹底執行力」。她強調，管理者必須堅守原則，並將策略與制度嚴謹落實，同時保持持續反省與快速修正能力，一旦發現偏差，隔天就應立即調整。她也指出，自己一路走來最大的管理優勢，正是「堅持原則、嚴格執行，以及快速校正」，這也是帶領團隊穩健成長的重要關鍵。

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