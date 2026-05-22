快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

檢銀合作防詐！聯邦銀與高檢署簽署合作意向書

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行董事長林鴻聯表示，防制洗錢及攔阻詐欺單靠銀行一方力量並不足夠，透過高檢署近年推動「檢銀聯防」機制並以公私協力合作，成為第一線阻斷詐騙資金鏈最堅強的後盾。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行董事長林鴻聯表示，防制洗錢及攔阻詐欺單靠銀行一方力量並不足夠，透過高檢署近年推動「檢銀聯防」機制並以公私協力合作，成為第一線阻斷詐騙資金鏈最堅強的後盾。圖／聯邦銀行提供

聯邦銀行與台灣高等檢察署22日共同舉辦「可疑交易分析機制合作意向書」簽署儀式，並由法務部部長鄭銘謙見證，象徵檢銀合作防詐及防制洗錢工作邁入新階段。

聯邦銀行表示，面對詐欺犯罪及洗錢手法日益翻新，金融機構除積極配合國家打詐政策外，更應善盡防制詐欺犯罪、守護民眾財產安全的企業責任。自2023年起，聯邦銀行導入AI智能及科技防詐工具，成立跨單位防詐小組，由總經理每周檢討警示帳戶變化及阻詐措施，並於董事會訂定「全行警示戶每年降減20%」目標。近三年數據顯示，2025年度警示帳戶總戶數較2024年度下降25%，2026年度截至目前降幅也達24.9%，防詐成效具體展現。

此外，聯邦銀行於2025年初在法令遵循部成立「詐欺犯罪防制科」，強化新型態詐欺辨識、分析與應變能力，並積極參與公私部門防詐合作。該專責單位成立後，也透過交易監控及異常態樣分析，發現疑似不法金流情形，並即時啟動內部應變及通報程序，主動與公部門合作，協助釐清資金流向及潛在風險，展現金融機構於第一線防制洗錢及阻斷不法金流的功能。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，藉由上述合作模式，深刻體認防制洗錢及攔阻詐欺，單靠銀行一方力量並不足夠。透過高檢署近年推動的「檢銀聯防」機制，結合科技辦案經驗與金融交易分析專業，將原本「點」的攔阻，串聯成「面」的防護網；此一公私協力模式，正是第一線阻斷詐騙資金鏈最堅強的後盾。

聯邦銀行強調，本次簽署合作意向書具有重大意義，未來將持續配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」方針，深化與台灣高等檢察署及各檢察機關合作，結合科技應用與情資共享，精進金融犯罪防制作為，攜手打造更安全、更具韌性的金融防護網，共同守護民眾財產安全。

高檢署 鄭銘謙 洗錢 詐欺

延伸閱讀

南山人壽打造「3A」金融防詐網 攜手刑事警察局提升金融安全

國泰世華攜手刑事局強化AI防詐 導入被害者樣態行為分析模型

台企銀推出「官方網址防偽檢測」 協助用戶辨別真偽

中信金 AI 數位轉型 國際肯定

相關新聞

虛擬資產投資非年輕人專利！台灣大TWEX五成用戶為40歲以上族群

過往市場對於虛擬幣等虛擬資產投資，都抱持著「年輕人」及「高風險」的傳統印象，台灣大哥大（3045）表示，旗下虛擬資產交易所（TWEX）主打「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」，22日上市滿周年，交出亮眼「破圈」成績，五成用戶為40歲以上族群，七成交易為999元以下小額投資，過半用戶買進後未曾賣出，近一成用戶為「定期定額」以實際數據打破「虛擬資產=年輕人高風險投資」傳統印象。

新台幣升2.7分 收31.568元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.568元，升2.7分，成交金額18.78億美元

何英蘭躍產險業首位女性副董 揭女性職場突圍3大心法

新光產險前總經理何英蘭，憑藉超過11年的經營歷練與穩健管理能力，獲董事會高度肯定，升任副董事長，成為國內產險業首位女性副董事長。她長年深耕金融保險產業，在男性主管占多數的產險市場中脫穎而出，不僅展現女性領導力，也以自身經驗分享對女性職涯發展的觀察與建議。

兆豐證券攜手昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」5月22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

支持採購在地理念 土地銀行獲台北好購採購獎

為強化在地採購及永續發展，臺北市政府推動「台北好購推廣平台（TOPS）」採購獎勵機制，土地銀行首次參與評選即獲頒「台北好購採購獎－銅獎」榮耀，並由土地銀行總務處處長王伯仁代表受獎，充分彰顯土地銀行對供應鏈永續管理的重視。

新台幣午盤升6.6分　暫收31.529元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.529元，升6.6分，成交金額7.67億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。