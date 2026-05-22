檢銀合作防詐！聯邦銀與高檢署簽署合作意向書

聯邦銀行與台灣高等檢察署22日共同舉辦「可疑交易分析機制合作意向書」簽署儀式，並由法務部部長鄭銘謙見證，象徵檢銀合作防詐及防制洗錢工作邁入新階段。

聯邦銀行表示，面對詐欺犯罪及洗錢手法日益翻新，金融機構除積極配合國家打詐政策外，更應善盡防制詐欺犯罪、守護民眾財產安全的企業責任。自2023年起，聯邦銀行導入AI智能及科技防詐工具，成立跨單位防詐小組，由總經理每周檢討警示帳戶變化及阻詐措施，並於董事會訂定「全行警示戶每年降減20%」目標。近三年數據顯示，2025年度警示帳戶總戶數較2024年度下降25%，2026年度截至目前降幅也達24.9%，防詐成效具體展現。

此外，聯邦銀行於2025年初在法令遵循部成立「詐欺犯罪防制科」，強化新型態詐欺辨識、分析與應變能力，並積極參與公私部門防詐合作。該專責單位成立後，也透過交易監控及異常態樣分析，發現疑似不法金流情形，並即時啟動內部應變及通報程序，主動與公部門合作，協助釐清資金流向及潛在風險，展現金融機構於第一線防制洗錢及阻斷不法金流的功能。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，藉由上述合作模式，深刻體認防制洗錢及攔阻詐欺，單靠銀行一方力量並不足夠。透過高檢署近年推動的「檢銀聯防」機制，結合科技辦案經驗與金融交易分析專業，將原本「點」的攔阻，串聯成「面」的防護網；此一公私協力模式，正是第一線阻斷詐騙資金鏈最堅強的後盾。

聯邦銀行強調，本次簽署合作意向書具有重大意義，未來將持續配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」方針，深化與台灣高等檢察署及各檢察機關合作，結合科技應用與情資共享，精進金融犯罪防制作為，攜手打造更安全、更具韌性的金融防護網，共同守護民眾財產安全。