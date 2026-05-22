台灣大虛擬資產交易所周年數據破圈 七成交易為小額投資

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）22日上市滿周年，交出亮眼破圈成績，以實際數據打破「虛擬資產=年輕人高風險投資」傳統印象。統計顯示，5成用戶為40歲以上族群，在以年輕用戶為主的虛擬資產市場中展現獨特的大眾化成果；近7成交易為單筆999元以下小額投資，顯示虛擬資產已從高門檻專業領域轉變為大眾穩健配置選項。TWEX主打「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」，在合規、信任的基礎下成功推動虛擬資產走向主流市場。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）以安全、可信賴且操作簡易的體驗核心，成功打開Web3大眾市場。數據顯示，超過半數用戶買入比特幣（BTC）與乙太幣（ETH）後未曾賣出，近1成用戶自主採取定期投資，顯示長期持有、定期分批已成用戶參與虛擬資產市場的主流行為。TWEX進一步降低門檻，周年之際搭配幣圈盛事「Bitcoin Pizza Day」推出全新定期定額功能，每筆最低100元即可交易、不限幣種，讓更多人輕鬆參與Web3時代。

TWEX同步祭出四大歡慶活動：即日起至8月31日止，用戶只要完成定期定額交易，不限幣種、最低100元起，皆可享有免手續費優惠；6月30日前，用戶只要完成至少一筆定期定額交易，即可獲得台灣大哥大「反詐戰警」進階版60天免費序號，另啟動定期定額計畫，連續扣款滿6個月，再加碼贈送等值新台幣50元比特幣（BTC）回饋（每位用戶限領一次，限額500名）。此外，TWEX攜手必勝客推出限定聯名優惠，祭出多組「Bitcoin Pizza Day」專屬套餐，用戶可透過活動優惠代碼購買指定套餐，詳情請參考必勝客官網活動頁面。